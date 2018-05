NASA chce chytit asteroid a odtáhnout ho k Měsíci

"Je to součást mnohem širšího programu," uvedl v pátek Nelson, kterého cituje server Space.com a potvrdil tak informace, že je tento program součástí návrhu rozpočtu pro rok 2014. "Plán spojuje prozkoumání možností těžby na asteroidech s vývojem postupů uchycení, a také vychýlení jeho dráhy, společně vyzkoušení dalších technologií, které nás dostanou na Mars."

V první fázi půjde o vyhledání vhodného asteroidu v dostupné vzdálenosti, jeho zachycení a přetažení na oběžnou dráhu měsíce. K asteroidu by pak byla vyslána pilotovaná mise s astronauty.

Uvedených sto miliónů je v podstatě startovací kapitál, který bude muset být zřejmě navýšen. Dřívější studie podobné mise vypracovaná na institutu Keck odhadla výši nákladů na přetažení asteroidu kolem 2,6 miliardy dolarů.

Přehodnocování vesmírného programu

Tyto zprávy znamenají, že cíle NASA byly znovu přehodnoceny. Původně zastavené programy se vracejí znovu do hry. Toho si všímá server Spaceref.com, který se podivuje, že nejprve prezident plány na misi k asteroidům vyškrtl i v souvislosti se zastavením vývoje rakety Ares a modulu Orion.

Následně byly tyto programy pod novým označením znovuoživeny (Ares je nyní SLS). NASA mezitím přichází s plánem na budování stanice v Lagrangeových bodech mezi Zemí a Měsícem.

Oživení programu letu k asteroidu může stimulovat několik faktorů. Kromě toho, že se objevily první velké společnosti, které chtějí začít asteroidy těžit - a poměrně brzy. Pozornost k asteroidům přitáhl i nedávný průlet DA14 kolem Země, a také téměř současné meteorické bombardování Ruska v čeljabinské oblasti, které způsobil zřejmě objekt o podobné velikosti jako je asteroid plánovaný k zachycení.

Možná ještě za Obamy

Asteroid by měla chytit robotická sonda se solárním pohonem, která by mohla být vyslána v roce 2018, ale možná bude časový plán posunut už na rok 2016, když se asteroidy staly znovu i politickou prioritou a Obama bude v té době ještě ve funkci.

Mise k asteroidu by znamenala nový přelo v pronikání do vesmíru, protože by lidé mohli začít využívat mimozemské zdroje a akcelerovat další pronikání do sluneční soustavy, včetně zakládání kolonií na jiných planetách či měsících.