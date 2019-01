Našli nejvzdálenější galaxii vesmíru. Pochází z dob, kdy byl svět ještě mladý

Vědci díky "spojené síle" Hubbleova a Spitzerova vesmírného dalekohledu zachytili světlo, které pochází z galaxie vzdálené od Země 13,2 miliardy světelných let. Podle všeho jde o vůbec nejvzdálenější galaxii, kterou lidstvo prozatím mohlo spatřit. Na svém webu o tom informoval americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Zachycené světlo ze zmíněné galaxie se tak podle NASA vydalo na svou cestu v době, kdy vesmíru bylo jen 500 milionů let. Stáří kosmu vědci odhadují na 13,7 miliardy let. Vzdálená galaxie tak vznikla v době přechodu vesmíru z takzvaného temného věku, kdy byl zahalen do tmy a hmota nevyzařovala světlo, ke kosmu plnému galaxií. Objev tak vědcům otevírá okno pro pohled do nejhlubší a nejvzdálenější epochy vesmírné historie.

Gravitační čočky

Zmíněná galaxie byla zachycena v době "mládí" vesmíru, takže je malá a kompaktní, dosahuje jen asi jednoho procenta objemu Mléčné dráhy, naší galaxie. Vědci proto doufají, že další studium této galaxie jim umožní získat nové informace o nejstarších hvězdách a galaxiích, jejichž vznik ukončil bezhvězdné období kosmu.

Objekty v takto extrémních vzdálenostech jsou většinou za pozorovacími schopnostmi současných největších teleskopů, jejich zachycení je proto závislé na takzvaných gravitačních čočkách. Tento jev, kdy objekty s intenzivním gravitačním polem mohou ohýbat světlo podobným způsobem jako čočka, popsal Albert Einstein. Masivní galaktický shluk mezi naší a nově nalezenou galaxií tak světlo asi 15krát "zesílil", což postačilo k jeho zachycení.

