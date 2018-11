Nejlepší fotografie Země z vesmíru za 40 let. Vybírala NASA

Vybíralo se na Facebooku ze 120 fotografií. Všechny mají nejen velký vědecký význam (pomohly lépe poznat Zemi), ale současně jsou velice působivé. Ankety se zůčastnilo přes 7000 hlasujících a my vám teď přinášíme výsledky:

5. místo: Jezero Eyre (5. srpna 2006)

To, co vypadá jako zjizvená tvář, jsou ve skutečnosti zaplavené oblasti jezera Eyre v poušti jižní Austrálie. Jde o vůbec největší jezero Austrálie – ovšem jen v případě, že je zcela naplněné vodou. A to se v posledních 150 letech stalo pouze třikrát…

FOTO: NASA's Goddard Space Flight Center/USGS



4.místo: Alžírské duny (8.dubna 1985)



Žluté pruhy táhnoucí se přes barevnou mozaiku jsou větrem naváté pískové duny. Tato oblast se nazývá Erg Iguidi a táhne se přes Alžírsko až do Mauretánie. Duny se neustále přelévají a mění svou polohu – druhý den už by fotografie vypadala úplně jinak. Každá duna měří až 500 metrů.

FOTO NASA's Goddard Space Flight Center/USGS

3. místo: Meandry Mississippi (28. května 2003)



Meandry řeky Mississippi jsou víc než malebné. Ukazují, jak úžasně může vypadat příroda ve spojení s civilizací. Mezi říčními rameny se objevují občas políčka, semtam malá města. Malé tečky jezírek vypadají jako perly a celek působí harmonicky.

FOTO: NASA's Goddard Space Flight Center/USGS

2. místo: Delta Yukonu (22. září 2002)



Jezírka, rybníčky, říčky a slepá ramena – to vše tvoří deltu severoamerické řeky Yukon. Na jihozápadě Aljašky tak existuje jedna z největších říčních delt na světě. Část je chránění zákonem – vznikl tak slavný Yukon Delta National Wildlife Refuge.

FOTO: NASA's Goddard Space Flight Center/USGS

1. místo: Gotland (13. červenec 2005)



Ve vodách kolem švédského ostrova Gotland se před sedmi roky vyskytla vysoká koncentrace zeleného planktonu. Baltský ostrov tehdy vypadal tak neskutečně, že fotografie vyhrála první cenu. Podle nás zaslouženě – připomíná některou z maleb Vincenta van Gogha…

FOTO: NASA's Goddard Space Flight Center/USGS

Další fotografie ze série Earth as Art najdete na http://eros.usgs.gov/imagegallery/.

