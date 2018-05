Nejlepší špionážní satelit studené války vyráběli Nepodplatitelní

Ani doma nesměli prozradit, na čem pracují…

Více než deset let tajně pracovali v podivné budově připomínající krabici na kopci nad místním letištěm. V budově bez oken, v budově naplněné tajnostmi. Nosili ochranné bílé kombinézy a procházeli čisticí vzduchovou komorou, než vstoupili do vydezinfikovaného prostoru, kde bylo uloženo vybavení. Mluvili v kódované řeči. Jen málo z nich znalo pravou identitu zákazníka, s nímž se setkávali v zakouřených konferenčních místnostech.

V 70. letech v Danbury v americkém Connecticutu pracovalo na "Tajemství" v jednu dobu více než 1000 lidí. Přestože měli dlouhou pracovní dobu, krátké termíny pro dokončení a někdy chyběli na rodinných dovolených a výročích, nesměli nikomu, ani svým ženám a dětem, říct, co dělají. Byli to inženýři, vědci, projektanti a vynálezci - "opravdoví muži pláště a dýky", směje se Fred Marra. Sedí na tržišti v Danbury, kam jako každý týden zašel se svými někdejšími kolegy ze společnosti Perkin-Elmer na kávu. Nyní šediví a nedoslýchaví muži se zde scházejí již 18 let. Tráví čas řečmi o golfu a politice, o nemocech a vnoučatech. Ale až donedávna nesměli mluvit o svých největších úspěších v profesním životě.

"Hexagon," řekne Ed Newton. S radostí vypouští z úst slovo, jehož pronesení na veřejnosti má stále ještě nádech vlastizrady. Přezdívalo se tomu "Velký pták" a je to považováno za jeden z nejúspěšnějších programů špionážních satelitů z doby studené války. V letech 1971 až 1986 bylo vypuštěno celkem dvacet družic, z nichž každá nesla 100 kilometrů filmu a byla vybavena dokonalými fotoaparáty. Z oběžné dráhy snímaly panoramatické obrázky Sovětského svazu, Číny a dalších potenciálních nepřátel. Film byl shazován do zemské atmosféry v balíčcích s padákem, které nad Tichým oceánem sbíralo americké letectvo.

Rozsah, ambice a úspěšnost projektu Hexagon KH-9 braly dech. Už jen to, že svou misi splnilo 19 z 20 vyslaných družic, je ohromující. Poslední mise neuspěla kvůli tomu, že selhala nosná raketa. Mnoho z těch, kteří na projektu pracovali, si vzalo tajemství do hrobu. Až letos v září byl Hexagon odtajněn. Marra, Newton a další tak konečně mohli říct světu, na čem celé roky pracovali. "Jmenuji se Al Gayhart a živím se výrobou špionážních satelitů," řekl čtyřiašedesátiletý inženýr v důchodu ohromeným spolusedícím v baru, jakmile se o odtajnění dozvěděl. A hrdě tuto větu opakuje při každé příležitosti.

Bratrstvo Hexagon

"Bylo to nesmírné náročné a byla to nejlepší zkušenost mého života," řekl Gayhart, který do projektu nastoupil přímo z vysoké školy a patřil mezi nejmladší členy "bratrstva" Hexagonu. Popisuje nadšení, s jakým se týmy skláněly nad ručně dělanými nákresy a řešily nekonečné technické problémy s využíváním logaritmických pravítek, neboť neměly žádné počítače. Náročnost úkolu podle něj rostla před plánovanými starty, kdy přicházel na porady zákazník - nejprve Ústřední zpravodajská služba (CIA) a později letectvo. Při jedné příležitosti do továrny zamířil i ředitel CIA George H. W. Bush, který se později stal prezidentem USA.

Na projektu se podílely i další firmy. Eastman Kodak dodal film a Lockheed sestrojil satelity. Fotoaparáty a optika ale vznikaly ve firmě Perkin-Elmer, která v tu dobu byla největším zaměstnavatelem v Danbury. "Někdy jsme přicházeli i odcházeli za tmy," říká bývalý inženýr Paul Brickmeier. Vzpomíná přitom na první diskuse o Hexagonu z roku 1966, kdy firma přísně tajný kontrakt získala. V místnosti tehdy bylo asi 30 lidí a Brickmeier si říkal: "Jak pro všechno na světě tohle zvládneme?"

Jen ti nejlepší

Podařilo se to hlavně díky masivnímu náboru, který přilákal nejlepší inženýry z amerického severovýchodu. Perkin-Elmer také pro Hexagon postavila budovu o 25.000 čtverečních metrech - tu na kopci. Pro rodiny zaměstnanců, sousedů a bývalých zaměstnanců pak přišlo nekonečné čekání na prověrky, kdy FBI zjišťovala vše od jejich závislostí na hazardu až po sexualitu. "Chtěli se ujistit, že nás nepůjde podplatit," říká Marra. Joseph Prusak, který před příchodem do Danbury pracoval v civilním vesmírném programu, vzpomíná, že když se dozvěděl podrobnosti o Hexagonu, začal přemýšlet, zda neudělal největší chybu svého života. "Myslel jsem si, že jsou šílení. Vymysleli si satelit dlouhý 18 metrů a vážící 13.600 kilogramů, který by snímal za sekundu 500 centimetrů filmu. Přesnost a komplexnost té věci mi přišla nepředstavitelná," řekl.

O několik let později po řadě úspěšných startů zjistil, co Hexagon dokáže - uviděl obrázek svého vlastního domu na předměstí Fairfieldu. "Bylo to věčnost před Google Earth. A mohl jsem vidět zahradní bazének za svým domem," vzpomíná Prusak. Podle Národní agentury pro letecký průzkum jeden snímek Hexagonu pokrýval území o délce 680 kilometrů. První satelity z programu fungovaly průměrně 124 dní, další ale po zdokonalení vydržely ve vesmíru až dvakrát tak dlouho.

"V době vrcholící studené války pro nás bylo nesmírně důležité být schopni získat tento druh informací," říká historik Dwayne Day. "Potřebovali jsme vědět, co dělají a kde to dělají. Především, jestli se nechystají k invazi do západní Evropy. Hexagon významně přispěl ke stabilitě, protože lidé, kteří v Americe rozhodovali, díky němu netápali ve tmě," dodává.

