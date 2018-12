Nejnebezpečnější experiment v dějinách ISS: Hrátky s vodou bez gravitace

Přítomnost vody představuje na palubě vesmírné stanice nebo kosmické lodi velké riziko. Vlastnosti kapalin jsou sice v nulové nebo nízké gravitaci úplně jiné než na Zemi – pořád však ještě mohou v elektronických přístrojích způsobit katastrofu.

Podívejte se na experiment s chováním bubliny:

Proto jsou následující záběry nejen ukázkou toho, jak si astronauti na palubě ISS dokážou vyhrát, ale současně jsou vědeckým experimentem, jenž v praxi studuje chování kapalin v prostředí bez gravitace. Teoreticky je samozřejmě prozkoumané výborně, ale praxe je přece jen něco úplně jiného. Tomuto výzkumu se během 30. mise Mezinárodní vesmírné stanice věnoval astronaut Don Pettit.

Podívejte se, co se stane, když ve vesmíru propíchnete balonek:

Možná vám jen budeme připomínat středoškolské znalosti fyziky, ale někdy to není na škodu: zásadní roli má ve vesmíru tzv. povrchové napětí. To umožňuje, aby se voda chovala na ISS jako guma nafukovacího balonku. Voda se přitom řídí jednoduchým pravidlem: snaží se dosáhnout co nejmenší plochy. V prostředí bez přitažlivosti je to tvar koule – právě ta má totiž nejmenší povrch.

Podívejte se, jak se chovají bubliny v bublinách:

Pettit testoval chování vody v podobě tenkého filmu – připomínala tak spíše bublinu než vodu, jak ji známe ze Země. Jedním z experimentů bylo sledování toho, jak se ve vodě na ISS šíří vlny, a také chování vzduchových bublinek uvnitř vodní koule. Všechny Pettitovy pokusy musely probíhat za přísných bezpečnostních opatření, zkratované přístroje ani za tak úžasné záběry nestojí…

A na závěr - jak těžké je na ISS pít kávu:

FOTO: NASA

