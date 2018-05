Největší živé organismy na světě začaly vymírat. Nejstarší a největší stromy mizí, tvrdí nová studie

Vymírání stromů s sebou nese i další aspekty - jejich mizení ohrožuje i obrovské množství zvířat, která žijí v jejich korunách a jsou na těchto velikánech závislá.

Výzkum prováděli vědci z australských a amerických univerzit a jeho výsledky byly publikovány v časopise Science.

Co je velké, zmizí?

"Je to celosvětový problém a objevuje se ve většině typů lesa," říká David Lindenmayer, vedoucí výzkumu (Australian National University). "Podobně jako počty velkých zvířat, například slonů, tygrů nebo kytovců, začínají dramaticky klesat, ukazuje se, že se podobný scénář začíná odehrávat i v říši vyšších rostlin."

David Lindenmayer spolu s kolegy z australské James Cook University a americké Washington University začali provádět výzkum velikánů poté, co prošli záznamy lesního hospodářství ve Švédsku. Archivy procházeli zpětně až do 60. let 19. století. A to, co jim archivy ukázaly, nebyl vůbec pěkný pohled. Zaznamenali totiž enormní ztráty právě právě těch největších a nejstarších stromů - starých 100 až 300 let. Týkalo se to stromů všech zeměpisných šířek v Evropě, Severní Americe, Africe, Asii, Jižní Americe i Austrálii.

Mezi nejohroženější stromy patří Eucalyptus regnans (druh blahovičníku, angl. mountain ash) z Austrálie, borovice v Americe, kalifornské sekvoje a sekvojovce (podčeleď Sequoioideae) a baobaby v Tanzanii. Studie ukázala, že tyto stromy mizí nejen kvůli velkým lesním požárům, ale hynou také 10krát rychleji i v letech, kdy je požáry neohrožují.

Podle studie jsou příčinou klimatické změny (způsobující extrémní sucha a vysoké teploty) a nekontrolovatelná těžba a proměna krajiny v zemědělské plochy. Stejně jako mnoho dalších studií i tato ukazuje, že neustálé ničení životního prostředí nemůže skončit dobře.

"Je to velmi, velmi znepokojující vývoj," zhodnitil výsledky studie Bill Laurance z James Cook University. "Je třeba si uvědomit, že mluvíme o ztrátě největších žijících organismů na světě, o největších kvetoucích rostlinách na planetě, o organismech, které hrají zásadní roli pro fungování tohoto světa."

Největší stromy hrají rozhodující ekologickou roli - poskytují pro mnohá zvířata domov, úkryt, místo rozmnožování… V některých místech představují hlavní životní prostor pro 30 % ptáků.

Jsou také v neposlední řadě obrovskou zásobárnou uhlíku, recyklátorem půdních živin a ovlivňují průtok vody krajinou. A to zdaleka není vše. Jejich roli v rámci fungování krajiny nejsme ještě zcela s to celou poznat. "Stromy jsou bohatým zásobníkem potravy pro nesčetné druhy zvířat - ve formě plodů, květů, kůry, nektaru nebo listí," doplňuje Bill Laurance. Všechny tyto druhy zvířat jsou ohroženy.

Vlády a úřady musejí okamžitě začít jednat. Ještě ale musí probíhat další výzkumy, které upřesní a zkonkretizují příčiny a možné následky nepředstavitelného ohrožení, které může nastat.

Zdroj: Science News

Úvodní foto: Thinkstock

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: