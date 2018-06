OBRAZEM: Kde rostou duhové stromy

Jen pro začátek - žádná z fotografií v článku není upravená pomocí Photoshopu ani jiného grafického editoru. Tyto stromy tak opravdu vypadají…

Duhový blahovičník Eucalyptus deglupta je v mnoha ohledech výjimečný strom. Nejen svou krásou, ale především tím, že jde o jediný ze 700 druhů eukalyptu, který neroste v Austrálii. A také tím, že dokáže žít i na severní polokouli – byť filipínský ostrov Mindanao, kde přirozeně roste, na severní polokouli zasahuje jen trošku.

Podle některých biologů jde o vůbec nejrychleji rostoucí strom světa. Často tak sice bývá označován bambus, ale ten mezi stromy nepatří, jde o dřevnou trávu. Na Nové Guineji změřili, že tam duhový blahovičník vyrostl za 15 měsíců o víc než 10 metrů.

Správný český název tohoto jedinečného stromu je blahovičník oloupaný. Má mnoho vlastností, které ho předurčují k tomu, aby se stal jedním ze stromů 3. tisíciletí. Podařilo se ho totiž vysadit i mimo místa, kde původně rostl, například ve Spojených státech. Stal se tam velmi oblíbeným – zejména na Havaji. Daří se, aby tam rostl velmi rychle, téměř tak, jako ve své původní vlasti: za sedm let tam dosáhne výšky až 33 metrů. Na Mindanau se však ty nejstarší exempláře vyšplhají až do 70 metrů.

Nejtypičtější je na těchto blahovičnících jejich barevná kůra. Ve skutečnosti kůra nijak barevně nevyniká; ze stromu se však sama loupe v pruzích tak, že se pod ní ukazují různě zbarvené pruhy lýka. Nejlépe je to vidět u paty stromů, některé blahovičníky jsou však duhové celé.

Proč už nejsou všude?

Zdálo by se, že duhové blahovičníky by se měly rozšířit po celém světě, brání tomu však několik problémů. Tyto stromy sice snesou lehké noční mrazíky, delší dobu zimy už ale nepřežijí. Na Havaji, kde se v posledních letech výrazněji prosadily, se ukázala jejich další slabina: na tak velké stromy mají maličké plody. O to více ale těchto sotva půlcentimetrových kuliček je – a když opadávají, zaneřádí široké okolí…

Přesto existuje spousta webových e-shopů, které nabízejí semena těchto krásných stromů ke koupi.

Američané jeho tvrdé dřevo nejvíc využívají jako materiál na výrobu nábytku, ale duhové blahovičníky představují i naději pro země, které bojují s odlesňováním. V posledních letech se totiž ukázalo, že výborně zpevňují erodovanou půdu, dokáží zarůst místa zničená zemětřesením a vhodně a především rychle zaplnit prázdná místa ve vytěžených lesích. Možná bude díky nim naše budoucnost tak trošku duhová… Více se o nich dozvíte v angličtině například ZDE.

