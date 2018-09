Obrovský meteorit byl nedávno objeven v Polsku. Váží kolem 300 kilogramů

Je největším meteoritem, který byl kdy ve východní Evropě nalezen…

Polští geologové našli největší meteorit, jaký byl dosud kdy nalezen ve východní Evropě. Váží 300 kilogramů a vědci věří, že tento vzácný objev přinese nové poznatky o složení vnitřní vrstvy zemské kůry. Informovali o tom dnes oficiálně podle agentury AFP polští odborníci.

"Víme, že zemská kůra se skládá z železa, ale nemůžeme ji zkoumat. Nyní zde máme 'hosta' z vesmíru, který je podobný svou strukturou a který můžeme snadno zkoumat," vysvětlil profesor Andrzej Muszyński novinářům v Poznani na západě Polska. Výzkum meteoritu může podle něj rozšířit vědomosti i o původu vesmíru.

Obří předmět ve tvaru kužele našli dva hledači meteoritů koncem září dva metry pod zemí v chráněné lokalitě Morasko severně od Poznaně. Polští vědci si na základě prvních testů myslí, že spadl na Zemi před asi 5000 lety a obsahuje hlavně železo se stopami niklu. V oblasti Morasko se již dříve našlo množství menších meteoritů a vědci zde nyní hodlají rozšířit geologický průzkum.

Co možná o meteoritech nevíte:

Meteorit je menší kosmické těleso (původně meteoroid), které díky příznivým podmínkám dopadlo na povrch Země (popřípadě jiné planety). Pokud středně velký nebo větší meteoroid vletí do zemské atmosféry, vidíme světelný jev, který nazýváme meteor, v případě větší jasnosti bolid. Rychlost meteorů v atmosféře dosahuje obvykle 11 do 72 km/s. Na světě je znám pouze jediný případ, kdy meteorit zasáhl člověka. Udál se v roce 1954, kdy meteorit zasáhl obytnou budovu v USA a následně popálil spící ženu.

Rezervace Morasko na svém území ukrývá již 7 kráterů, které vznikly dopadem meteoritu. Ten největší má asi 100 metrů v průměru a je 11 metrů hluboký. Vědci předpokládají, že tato oblast byla zformována před 5 000 lety, kdy na její povrch dopadaly meteority. Vědci plánují další rozsáhlé výzkumy oblasti.

