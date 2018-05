POZVÁNKA: National Geographic je partnerem špičkové vědecké konference

Pokud zvažujete svoji účast na letošní Konferenci GIS Esri v ČR, neměly by vám uniknout dvě důležité informace. Na webových stránkách akce jsou již nyní dostupné veškeré informace k programu konference a na odeslání přihlášky vám zbývá už jen pár dní.

V úvodním bloku přednášek se můžete těšit mimo jiné na následující řečníky:

RNDr. Jiří Grygar, CSc.; významný popularizátor vědy a autor více než dvou set odborných prací, populárně naučných knih a vzdělávacích pořadů týkajících se zejména astronomie a astrofyziky.

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.; český geograf a hydrolog, který do povědomí široké veřejnosti vstoupil především jako objevitel pramenů řeky Amazonky.

Ismael Chivite; senior product manager technologie ArcGIS for Server.

Přehled přednášek

Příspěvky jsou rozděleny do obvyklých tematických bloků, jako je Veřejná správa, Ochrana životního prostředí či Správa inženýrských sítí. Nad rámec běžného programu zařazujeme v letošním roce také sekci zaměřenou na aktuální stav nasazení INSPIRE v ČR. Pozvání k přednášce přijali nejen zástupci ČÚZK a CENIA, české informační agentury životního prostředí, ale také představitelé Esri a Týmu INSPIRE ze Společného výzkumného centra Evropské komise (JRC).

Dva předkonferenční semináře

Vedle předkonferenčního semináře Jak vytvářet mapy pro různé způsoby využití, zaměřeného především na kartografickou tvorbu, Vám nyní nabízíme také seminář ArcGIS for Server pro administrátory. Jak již sám název napovídá, seminář je určen zejména uživatelům, kteří již s touto technologií mají zkušenosti a ze svého GIS serveru chtějí vytěžit co nejvíce. Seminář povede Ismael Chivite, dlouholetý zaměstnanec Esri, který od roku 2007 zastává pozici ArcGIS for Server product manager.

Doprovodný program

Opět připravujeme i zajímavý doprovodný program, ve kterém, jak věříme, si každý návštěvník najde to své. Těšit se můžete na ukázku knih z nakladatelství Esri Press, stánek technické podpory ARCDATA PRAHA nebo soutěž v poznávání družicových snímků.

Stihněte slevu, máte na to jen pár dní

Pokud chcete uplatnit slevu na vstupném, svoji přihlášku nám zašlete nejpozději do čtvrtka 27. 9. 2012. V tomto termínu můžete také přihlásit svůj poster a internetovou aplikaci. Více informací TADY.