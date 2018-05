Příprava na konec světa. Příběhy lidí, kteří se chystají na svůj poslední den

Pokud měli Mayové pravdu a svět skončí 21. prosince 2012, budete připraveni? Vaši sousedé možná ano. Co když se nepodělí o své zásoby? Většina z nás nemá dostatek vody ani na 48 hodin, ale existují lidé, kteří se vytrvale připravují na konec světa, jak jej známe dnes, ať už nastane mayská apokalypsa, přijde obří tornádo, ekonomická krize nebo megazemětřesení.

National Geographic Channel přichází se speciálními dokumenty k tématu apokalypsy. Dojde k přírodní katastrofě, nebo bude za zánikem lidstva stát člověk samotný?

Druhá řada seriálu Příprava na soudný den odstartuje na obrazovkách National Geographic Channel ve středu 16. ledna od 22 hodin. O celosvětovém úspěchu seriálu svědčí i skutečnost, že se v jednom z posledních dílů kultovního seriálu Simpsonovi ústřední aktér Homer Simpson také začal připravovat na konec světa.

Nejde o žádnou hru ani laciné fígly, ale o zcela vážně míněný pohled na fenomén příprav na konec světa, kterému propadlo mnoho běžných Američanů. Jejich snažení pak zhodnotí nezávislý expert. Tito muži a ženy si jsou neotřesitelně jistí, že brzy nastanou opravdu krušné časy. Podle nich se doba, kdy zásoby potravin budou na nule, moč bude nutné přeměnit na pitnou vodu a elektřina bude jen snem, nezadržitelně blíží. Procvičování nouzových situací, hromadění potravin a zbraní, to jsou každodenní součásti jejich života. Diváci mohou sami posoudit, zda je považují za předvídavé plánovače nebo jen za paranoiky.

Zajímavý výzkum NG Channel

U příležitosti uvedení 2. řady seriálu Příprava na soudný den uspořádal National Geographic Channel rovněž rozsáhlý průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak připravení na konec světa se lidé cítí a čemu by se rádi věnovali, kdyby byl konec nevyhnutelný a měl nastat během krátké doby.

Podle této ankety očekává 90 procent Američanů katastrofu celosvětového formátu, přičemž více než polovina z nich se necítí připravená. Navíc 61 procent si po úderu hurikánu Sandy klade otázku, zda by se neměli připravovat. Ačkoliv se nedá předpovědět, jaká katastrofa udeří, nejčastěji lidé věří, že půjde o přírodní jev - obrovský hurikán (58 %) nebo megazemětřesení (53 %) – oproti 51 %, které předpokládají teroristický útok. To vše nevylučuje finanční kolaps (49 %), masivní výpadek proudu (33 %), pandemii (25 %) a radioaktivní spad (13 %). Celých 69 % účastníků průzkumu pak věří, že katastrofa by byla přírodního původu a nebyla přímo způsobena člověkem.

Od jídla po zbraně - tito lidé jsou připravení na vše. FOTO: NGC

Zatímco Tom Cruise se podle 30 % tázaných tajně připravuje na konec světa, poslední dny by 27 % žen strávilo nejraději s jinou celebritou – Georgem Clooneym –, případně Channingem Tatumem či Ryanem Goslingem.

Mezi ženami ovládla se 17 procenty statistiku popularity Jennifer Anistonová, následovaly Megan Foxová, Scarlett Johanssonová a Angelina Jolie. „Iron Man“ Robert Downey Jr. pak prý lidstvu nejlépe pomůže překonat katastrofu, „Batman“ Christian Bale a „Captain America“ Chris Evans doplňují trojici akčních superhrdinů. 58 procent dotázaných by před koncem světa chtělo ještě jednou zažít milování se svým partnerem/partnerkou a většina by si k tomu namíchala koktejl Sex on the Beach. 55 procent Američanů by si přečetlo nějaký náboženský text (Bibli, Korán apod.), mezi fikcí vedou knihy Hunger Games a 50 odstínů šedé.

Pokud by měl konec světa nastat „až“ za 12 měsíců, většina Američanů by mezi svá novoroční předsevzetí zahrnula touhu trávit více času s rodinou (53 %), užívat si více sexu (13 %) nebo hodně cestovat (13 %). Pouze 3 % dotázaných by zvolilo výpověď v práci. Průzkumu se zúčastnilo více než 1 000 mužů a žen a proběhl online od 6. do 13. září 2012. Mezi 30. říjnem a 4. listopadem 2012 pak byl doplněn o otázky týkající se hurikánu Sandy. Úvodní foto: NG Channel

