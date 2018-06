Proč muži civí ženám na prsa? Vědci potvrdili, že nemohou jinak

Muži i ženy vnímají ženské tělo jako předmět…

Lidský mozek vnímá předměty dvěma způsoby. Buď jako nedělitelný celek, anebo jako souhrn několika částí. Mozek proto využívá dva odlišné poznávací procesy – celkové a lokální. Co to znamená pro vnímání žen? Zjednodušeně: Když se muž dívá na ženu, vnímá ji jako složenou z různých částí, zatímco když pozoruje muže, chápe ho jako celek. Psychologové z Nebrasky teď navíc potvrdili, že stejně vnímají i ženy.

Tento pozoruhodný jev studovala americká psycholožka Sarah Gervaisová z Lincolnovy univerzity Nebrasce. Přišla s chytře vymyšlenou sérií testů, v níž zjišťovala, jak muži a ženy vnímají druhé. Mužům i ženám ukazovala fotografie mužů a žen. Jednalo se o úplně oblečené, průměrně vypadající osoby, na fotografiích zobrazené od hlavy po kolena. Oči přitom mířily do fotoaparátu. Poté, co testované osoby viděli několik desítek takových obrázků, dostali nový úkol. Vědci jim předložili vedle sebe dvě fotografie; na jedné byla stejná fotografie jako před chvílí, na druhém jen oblast sexuálních partií. Testovaní se pak měli rozhodnout, který z obrázků předtím viděli.

Ženské tělo vnímáme po kouskách

A výsledek? Psychologové zjistili, že ženské sexuální partie se snáze rozeznávají, jsou-li zobrazené izolovaně, beze zbytku těla. Zato mužské sexuální partie testované osoby lépe rozpoznávaly, když byly zobrazené společně v kontextu těla. Nečekané je, že tyto výsledky platily pro testované muže i ženy.

Podle Gervaisové to znamená, že muži i ženy používají pro pozorování odlišných pohlaví úplně jiné kognitivní procesy. Na pozorování žen se hodí stejné funkce jako na dívání se na automobily, domy nebo zvířata. Psycholožka pro to má dokonce i hypotetické vysvětlení: mužům se to hodí, aby si vytipovali potenciální partnerky, zatímco ženy to využijí, aby se mohly srovnávat s konkurentkami. Tento způsob poznávání světa se zřejmě v lidském mozku vyvinul už v dobách, kdy se druh Homo sapiens teprve pohyboval v afrických savanách.

Znát své slabiny

Studie samozřejmě netvrdí, že to platí ve 100 procentech případů. Naopak – jejím hlavním smyslem je upozornit na to, že realitu kolem sebe vnímáme nějakým filtrem. Pokud si to člověk uvědomí, lépe se vyvaruje chyb, které by při posuzování druhých mohl udělat.

Gervaisová pak testovala, jestli je takové vnímání reality „natvrdo“ zakódované do našich mozků, nebo jestli jsme schopní se změnit. Použila na to v poslední době čím dál oblíbenější priming. Nejprve zaměřila pozornost testovaných osob tak, aby musely zapojovat globální pozorovací procesy, a pak jim ukázala úvodní test znovu. Výsledky pak už byly mnohem lepší – testovaní posuzovali ženy výrazně více celkově, a ne po detailech….

Celou studii si můžete po registraci přečíst TADY.

