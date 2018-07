První Číňanky ve vesmíru: oddělené toalety a zvukotěsná ložnice

"Přestože modul má vnitřní rozlohu 15 metrů krychlových, astronautka bude mít vlastní toaletu a zvukotěsnou ložnici, která by měla přispět k ochraně jejího soukromí," uvedl Pchang Č'-chao, výzkumný pracovník čínské akademie vesmírných technologií.

"Bude se moci také omývat houbou a bude mít k dispozici větší příděl vody než její mužští kolegové. Dokonce si do kosmu vezme nějaké speciální kosmetické přípravky," dodal.

Trojice astronautů je již podle čínských médií připravena v kosmickém středisku Ťiou-čchüa, které se nachází v poušti Gobi v severozápadní provincii Kan-su, a podstupuje závěrečné testy. Zatím zůstává přísně střeženým tajemstvím, která ze dvou kandidátek – dvaatřicetiletá Wang Ja-pchin či o rok starší Liou Jang – se nakonec do kosmu podívá. Obě ženy působí jako pilotky v čínském letectvu a na let do vesmíru se připravují od roku 2010.

Jak vybrat astronautku z 500 milionů žen

Kandidátky byly vybrány ze širší skupiny 15 uchazeček. Pro všechny bylo podmínkou, aby byly provdané a měly za sebou úspěšný přirozený porod. Profesor Sü Sien-žung v nemocnici letectva Čínské lidové armády vysvětlil, že tyto skutečnosti by měly zajistit, že uchazečky jsou po tělesné i duševní stránce dostatečně vyzrálé. Obě zmíněné adeptky, Wang i Liou, jsou matkami jednoho dítěte.

Mezi kritérii výběru, která západní média označují za "bizarní", se dále uvádí, že potenciální tchajkonautky nesmějí mít na těle žádné jizvy, protože ty by se podle zdůvodnění čínských vesmírných expertů mohly ve vesmíru otevřít a rány by mohly začít krvácet. Nezbytností jsou dále zdravé zuby, jelikož "jakýkoli malý kaz může způsobit ve vesmíru problémy, či dokonce neštěstí".

Na překážku je také výrazný tělesný pach, u něhož se dá předpokládat, že se ve stísněných prostorách dále zintenzivní, uvedl čínský expert Pchang, aniž zmínil, zda podobné nároky byly kladeny také na mužské členy posádky.

Majorka Liou a kapitánka Wang naopak oproti svým mužským kolegům podstoupily podstatně kratší výcvik trvající necelé tři roky, zatímco standard je údajně 14 let. Pchang nicméně podotkl, že výhodou astronautek je, že jsou obecně "dychtivější, citlivější a mají lepší komunikační schopnosti než muži".

Hlavním cílem letu bude první spojení čínské pilotované lodi s experimentálním modulem a vstup astronautů na jeho palubu. Čína loni v listopadu úspěšně vyzkoušela spojení dvou nepilotovaných kosmických plavidel. Setkání a ukotvení obou vesmírných aparátů je součástí příprav Pekingu na vybudování vlastního orbitálního komplexu. Společně s tchajkonauty poletí do vesmíru i živí motýli, kteří jsou součástí vědeckých experimentů.

FOTO: http://images.china.cn a ISIFA

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: