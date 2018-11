První národ na světě získá elektřinu jen ze sluneční energie. Už v září

Jmenuje se Tokelau a s největší pravděpodobností jste o něm nikdy neslyšeli. Možná však jednou vstoupí do učebnic – v září se totiž toto korálové souostroví stane první zemí, která bude veškerou energii získávat pouze ze Slunce.

Tokelau sice není zcela nezávislou zemí, jeho rozpočet je placen Novým Zélandem. Jde tedy o nesamosprávné koloniální území, nicméně místní obyvatelé už připravují ústavu a samosprávu, čímž by se svazek Tokelau a Nového Zélandu přiblížil způsobu, jakým se spravují jiná území – například Cookovy ostrovy.

Tokelau sice nemá samostatnost a v podstatě ani vlastní ekonomiku, nejvíc si vydělá prodejem poštovních známek, ale získá si nezávislost energetickou. Tři ostrůvky (každý s jednou vesnicí) zatím získávaly elektřinu pomocí dieselových generátorů – což bylo drahé, nepohodlné, a navíc dost hlučné. Teď se našla náhrada: do konce září by mělo být na Tokelau nainstalováno 4 000 solárních panelů, které plně pokryjí energetické náklady místních obyvatel. Momentálně je jich podle novozélanského tisku připravena asi polovina.

O tom, jak z Tokelau vzniká první "sluneční stát" světa, vznikl i poutavý dokumentární film:

Rozpočet ostrova činí 2,8 milionů dolarů ročně, přičemž Tokelau si vydělá pouze 500 000. Zbytek zaplatí dotace z Nového Zélandu. Jen účty za naftu se přitom ročně vyšplhají asi na jeden milion. Instalace solárních panelů sice bude stát 7,5 milionů, ale pokud se investice do 7 let vrátí, budou před sebou mít pořád ještě nejméně 15 let existence. Celou tu dobu už budou energii dodávat zdarma…

Všech 1400 obyvatel maličké země si tak možná zvýší životní úroveň a rozhodně se uleví i Novému Zélandu, který už nebude muset do atolů investovat tolik peněz.

