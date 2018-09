Psycholog našel vysvětlení pro únosy mimozemšťany; možná se to stalo i vám

Výše popsaná situace odpovídá zkušenostem lidí trpících spánkovou paralýzou. Ta může nastat při usínání nebo naopak při probouzení a jde o stav, kdy je mysl při vědomí, ale svaly jsou deaktivovány v rámci fáze REM spánku. Protože jde o pomezí spánku a bdění, člověk si uvědomuje okolní prostředí, ale zároveň může mít snové halucinace v podobě hlasů, démonů nebo právě třeba mimozemšťanů.

"Spánková paralýza je pro většinu lidí děsivou zkušeností, protože se nemohou hýbat, a navíc je pronásledují podivné halucinace," říká americký psycholog Brian Sharples, který se fenoménem zabývá.

Halucinace provázející spánkovou paralýzu bývají podle něj trojího typu: jednak to může být temná postava, která se k vám přibližuje, nebo je to démon, jenž na vás útočí a chce vás zadusit. Třetím často popisovaným prožitkem je pak levitace - pocit, že opouštíte tělo a letíte do jiné dimenze. Řada lidí trpících spánkovou paralýzou si také stěžuje na nepříjemné hučení v uších a na bolestivý tlak na prsou.

"Průvodní znaky spánkové paralýzy se v mnohém podobají vyprávění lidí, kteří byli podle svých slov uneseni mimozemšťany," vysvětluje Sharples. "Cítí nebo vidí něčí přítomnost v místnosti, mají pocit ohrožení, nějaká síla je zvedá z postele. Je dost možné, že to, co lidé považují za únos UFO, je ve skutečnosti jen produkt spánkové paralýzy."

Po stavu spánkové paralýzy často dojde k úplnému probuzení, kdy se postižený člověk konečně zase "rozhýbe"; pokud však setrvá v paralýze, jeho mysl se přiblíží spánku a přenese se do světa snů.