Ptačí chřipka v rukou teroristů? Americké vládě to nahání hrůzu

Kabinet se obává, že by detailní informace mohly pomoci teroristům k biologickému útoku. Vědci ale podle agentury AP požadavek odmítají se zdůvodněním, že jejich závěry jsou potřebné pro další výzkum chřipky a pro ochranu před ní.

Vědci v amerických a v evropských laboratořích dokázali vytvořit mutaci viru ptačí chřipky, která se snáz přenášela mezi savci. Virus by se v takové mutaci mohl šířit i přímo mezi lidmi, zatímco dosud se přenášel na člověka pouze z nakažených ptáků. Ptačí chřipka je přitom pro člověka v mnoha případech smrtelná.

Žádné detaily, prosím!

Získané vzorky zmutovaného viru jsou uloženy za přísných bezpečnostních podmínek. Americká vláda však navíc naléhá na vědce, aby nezveřejňovali přílišné podrobnosti o experimentu. Bezpečnostní úřady se obávají, že by se tyto informace mohly stát návodem pro teroristy, jak získat biologickou zbraň.

Vedoucí výzkumného projektu Amy Pattersonová ale s požadavkem Washingtonu nesouhlasí. "Je to velmi důležitý výzkum. Chceme být schopni rychle rozpoznat přirozené mutace viru (ptačí chřipky), které by naznačovaly, že se virus blíží k formě, která by snáz dokázala překonat hranici mezi jednotlivými živočišnými druhy," řekla. Zveřejnění získaných poznatků podle Pattersonové umožní vědcům lépe monitorovat vývoj ptačí chřipky. Zároveň může přispět i k hledání nových způsobů léčby nemoci.

Jak to dopadne, když nebude výzkum?

Vládní tlak kritizovali i zástupci odborných médií. Šéfredaktor časopisu Science Bruce Alberts prohlásil, že časopis "je znepokojen z možného zadržování důležitých informací o veřejném zdraví".

Podobně se vyjádřil i šéfredaktor časopisu Nature Philip Campbell, podle kterého je požadavek vlády bezprecedentní. "Pro veřejné zdraví je nezbytné, aby byly plné informace z jakékoli vědecké analýzy viru chřipky dostupné vědcům," uvedl.

