RECEPT na úspěšný film. Japonci našli všechny přísady

Jak předpovědět úspěch filmu? Rovnicí!

Mimořádný průlom se podařil skupině japonských fyziků, kteří by se mohli stát nečekanými pomocníky filmových tvůrců. Vytvořili vzorec, který podle nich dokáže předpovědět, jak úspěšný film bude, napsala agentura AFP.

Tým z Tottori University sestavil soustavu matematických modelů, které měří, kolik peněz bylo vynaloženo na reklamu před uvedením filmu do kin, během jakého období, a zapracovávají také to, jaký ohlas vyvolal film v internetových sociálních sítích.S využitím těchto modelů prý vědci předpověděli úspěch takových kasovních trháků, jako je Šifra mistra Leonarda, Spider Man 3 a Avatar, které později porovnali s kasovními zisky.

Spočítat se dá všechno

"Odpovídalo to velmi dobře, což znamená, že tento výpočet může poskytnout dost dobrou předpověď toho, jak úspěšný film bude ještě před jeho uvedením do kin," uvedli vědci v prohlášení. Jejich výzkum zveřejnil odborný list Journal of Physics. Tým doufá, že jeho vzorec půjde aplikovat i na další typy komerčních trhů, jako je online hudba, cukrovinky, nealkoholické nápoje nebo třeba koncerty. Podle hlavního autora studie Akiry Išiiho je největším přínosem vzorce to, že pomáhá tvůrcům se rozhodnout, kdy je nejlepší čas vložit do hry své dolary na reklamu.

"Myslím, že náš model je velmi všeobecný. Bude fungovat i v jiných zemích," řekl Išii agentuře AFP a dodal, že doufá v budoucí komerční využití svého produktu. Jestli si spočítá předem jeho úspěšnost, ale neupřesnil.

