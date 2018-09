Rusko marně hledá kosmonauta. Zájemci jsou neschopní

Zástupci ruských kosmických agentur uspořádali v Moskvě tiskovou konferenci, na níž veřejnost informovali o stavu vesmírného výzkumu. Vedle kritické zaostalosti výbavy a dlouhodobého podfinancování je největším problémem nedostatek schopných lidí. Uchazeči o cestu do vesmíru nemají často dostatečné vzdělání, zájem o zařazení do výcvikového programu letos projevilo jen 350 lidí. V USA dosahuje jejich počet téměř dvacetinásobku.

Lidé hlásící se do konkurzu na profesi kosmonauta se často domnívají, že jim k přijetí stačí pouze školní znalosti, postěžoval si na tiskové konferenci ruský kosmonaut Andrej Borisenko. Hodiny fyziky nebo matematiky přitom podle něj z ruských školních osnov mizí. V ruských kinech se nepromítají filmy o cestách kosmonautů do vesmíru, protože mnohé z nich vznikly ještě v sovětské éře. "V Americe peněz na natáčení takových filmů nelitují," poznamenal kosmonaut.

Čtvrt století umírání

Podle dostupných údajů se dnes v ruském Středisku pro výcvik kosmonautů k cestě do vesmíru připravuje přes čtyřicet lidí. Doba potřebná k výcviku dosahuje pěti až sedmi let. Průměrný věk aktivních ruských kosmonautů se pohybuje kolem čtyřicítky, což je srovnatelné se stavem v USA.

Situaci v ruské kosmonautice nedávno tvrdě kritizoval ruský kosmonaut Gennadij Padalka. Po návratu z půlroční mise na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) prohlásil, že ruská kosmonautika není konkurenceschopná a je dosud závislá na technologiích ze 70. let minulého století. "Za posledních pětadvacet let se nic neudělalo. Pohlédneme-li na pokrok našich zahraničních partnerů, vidíme to jasně," řekl Padalka.

