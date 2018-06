Schizofrenie u galaxií? Ano, galaxie Sombrero je důkazem

Galaxie Sombrero se svým typickým tvarem připomínajícím mexický klobouk patří mezi oblíbené cíle amatérských astronomů. Ukazuje se, že i profesionální astronomie by Sombrero mohla mít v oblibě. Pravděpodobně se totiž jedná o první galaxii s dvojí osobností.

Vědci míní, galaxie mění

Astronomové mají zpravidla tendenci kategorizovat objekty do různých tříd, neboť jim to usnadňuje jejich studie. Nejinak je tomu u galaxií. Některé jsou jednoduše diskové, zploštělé, často vykazující spirální struktury podobné jako vidíme v naší Galaxii a některé jsou eliptické, připomínající velká protáhlá vejce. Galaxie Sombero, známá také pod názvem NGC 4594, která je od nás vzdálena 28 milionů světělných let a najdeme ji v souhvězdí Panny, vždycky patřila mezi archetypální příklady diskové galaxie. Přesto se stala cílem pozorování družice Spitzer, která vesmír pozoruje v infračervené části spektra.

Z nejnovějšího pozorování vzešel poměrně překvapiný závěr. Sombrero není archetypální galaxií, za jakou jsme ji považovali, naopak vypadá trochu schizofrenně. Zdá se, že v infračervené části spektra galaxie vypadá zároveň jako disková i eliptická. Jedná se o první galaxii, která vykazuje znaky obou tříd. Vypadá to, jako kdyby Sombrero představovalo dvě galaxie vnořené do sebe. Galaxie rozdělujeme do tří základních typů. Jde o základní dělení, přesněji se pak dělí do dalších kategorií: SPIRÁLNÍ jsou galaxie diskového tvaru, ve kterých jsou hvězdy, prach a plyn seřazeny do spirál. Ramena vychází zdánlivě z jádra galaxie. Tyto galerie se označují písmenem S. ELIPTICKÉ galaxie mají oválný tvar bez vnitřní struktury a obsahují starší hvězdy. Tyto galaxie mají většinou malý podíl plynu a prachu. Označují se písmenem E. NEPRAVIDELNÉ galaxie jsou, jak už název napovídá, bez zjevné struktury. Zpravidla je těžke popsat jejich tvar. Řadí se sem prakticky jakákoliv galaxie, která není spirální, ani eliptická. Značí se zkratkou Irr (z angl. irregular). Dvojí tvář

Z pozemského pozorování Sombrero vypadá jako klasická disková galaxie, na kterou se díváme z boku. O stavbě disku toho z tohoto pohledu samozřejmě nemůžeme moc říct. Druhým komponentem galaxie je z optického pozorování halo (tj. oblast obklopující spirální galaxie včetně Mléčné dráhy; je tvořeno zejména hvězdami, plynem a temnou hmotou, pozn. red.). Pozorování družice Spitzer ale odhalilo, že disk i slabé halo jsou ve skutečnosti zahaleny do hvězdného hala obrovských rozměrů. Pro pozemské dalekohledy je toto halo neviditelné, neboť se v něm nachází hlavně velmi staré hvězdy a prach.

Jak bylo zformování takového systému možné? Nejlákavějším vysvětlením je galaktický kanibalismus, při kterém by obří eliptická galaxie pohltila menší diskovou. Takový scénář je ale velmi nepravděpodobný, neboť v procesu pohlcování by se musela roztrhat disková struktura, kterou pozorujeme.

Mnohem pravděpodobnější vysvětlení je, že velká eliptická galaxie se původně koupala v obřím rezervoáru plynu, kterého bylo v mladém vesmíru mnohem víc než teď. Plyn byl gravitačně přitahován do obří eliptické galaxie, kde se dostal na oběžnou dráhu kolem centra galaxie. Při dostatku plynu bylo možné, aby se v něm vytvořily shluky, které daly za vznik hvězdám ukrytým v disku, který pozorujeme dnes.

Pozorování ze Spitzera sice odkrývají nová tajemství, zároveň ale pomáhají vysvětlit jedno poměrně staré. Diskové galaxie mívají zpravidla poměrně malý počet kulových hvězdokup v hvězdném halu. Sombrero bylo čestnou výjimkou, takových hvězdokup mělo okolo sebe na dva tisíce, což by víc odpovídalo právě velké eliptické galaxii.

Úvodní foto: Galaxie Sombrero viděna Hubbleovým vesmírným dalekohledem. (Zdroj: Hubble Heritage project)

