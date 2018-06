TOP 10 nově objevených organismů: Modrá tarantule nebo chodící kaktus

Porota Mezinárodního ústavu pro výzkum druhů (Institute for Species Exploration) při Arizonské státní univerzitě vybírala jako každoročně desítku nejzajímavějších vloni objevených a vědecky popsaných organismů.

Vědci objevili nový druh žáby. Uprostřed New Yorku

Už pět let tento mezinárodní ústav vybírá desítku nejzajímavějších organismů. Je součástí snahy zviditelnit vědecké aktivity po celém světě i vědu jako takovou. A v neposlední řadě i obdivuhodnou fantazii přírody… „Tento výběr 10 nejpozoruhodnějších organismů si klade za cíl přilákat pozornost k nekonečné rozmanitosti v přírodě a zároveň k její současné krizi. Rádi bychom také přivedli pozornost k dalším novým druhům, které však nejsou v centru pozornosti, a k institucím, které pokračují v tradici trvající 250 let a stále se podílejí na objevování milionů nových druhů rostlin, zvířat a mikrobů, se kterými my všichni sdílíme život na této planetě,“ dodává Quentin Wheeler, entomolog z Mezinárodního ústavu pro výzkum druhů.

Letos byl seznam zveřejněn 23. května, v den výročí narození Carla Linné, švédského přírodovědce a lékaře, který vymyslel moderní systém pojmenovávání a klasifikace rostlin a zvířat.

Co na seznamu najdete? Třeba orchidej, která kvete jen v noci, nebo organismus, který vypadá jako chodící kaktus. Anebo drobnou vosu, která útočí na mravence a klade do nich svá vajíčka. Ale také třeba modrou tarantuli, vlčí mák nebo obrovskou mnohonožku. Vybíralo se z 200 nominovaných organismů. Mezi kritéria, podle nichž výběr vznikal, patřila vzácnost a neobvyklé vlastnosti. „Některé z organismů mají jména; některé upozorňují na to, jak toho o planetě víme zoufale málo,“ říká předsedkyně poroty Mary Liz Jameson, profesorka z Wichita State University.

1. Opice se zploštělým nosem

O tomto objevu jsme již psali (Opice s rozpláclým nosem: fotka tvora, o němž věda nevěděla). Od roku 2000 se počet nově objevených savců ustálil na počtu kolem 36.

Původně vědci prováděli v horách Myanmaru (bývalá Barma) výzkum gibonů, když narazili na hulmana černého. Pojmenovali ho Rhinopithecus strykeri. Je kriticky ohrožený.

Je typický svou černou srstí, kterou má na většině těla, a bílou bradkou a hlavně hlasitým kýcháním. To je sylšet hlavně při dešti. Místní lidé tuto opici znali, na rozdíl od vědců, ty existence opice dost zaskočila.

Podívejte se na video s hulmany ve volné přírodě:

2. Dračí medúza

Krásná, ale jedovaté medúza vypadá jako drak s barevnými barevnými chvosty. Jmenuje se Tamoya ohboya. Medúza byla spatřena poblíž Nizozemských Antil, konkrétně u ostrova Bonaire.

Podívejte se na video s touto krásnou medúzou přímo u ostrova Bonaire:

3. Ďábelský červ

Podivné zvíře měří asi půl milimetru a je nejhlouběji žijícím pevninským mnohobuněčným organismem na planetě.

Červi byli objeveni v hloubce 1,3 kilometru v Jihoafrické republice, v dole, kde se těží zlato.

Dostali jméno Halicephalobus mephisto s odkazem na faustovskou legendu, protože byli nalazeni tak hluboko pod zemí, že musejí odolávat nepředstavitelnému tlaku a teplotám (37 ºC).

Výzkum odhalil, že voda ve vyvrtaných děrách, kde červi žijí, nepřišla do styku se zemskou atmosférou nejméně 4 000 až 6 000 let.

4. Noční orchidej

Dala by se popsat jako křehký pronásledovatel noci. Roste na Papui-Nové Guineji a její květy se rozevírají zhruba kolem desáté hodiny večerní a zavírají o časném ránu. Popsali ji vědci z londýnské botanické zahrady v Kew a vědci z Leiden University a pojmenovali ji Bulbophyllum nocturnum (odvozené z latinského slova znamenající „noční“). Považuje se za první objevenou orchidej kvetoucí v noci - z neuvěřitelných 25 000 známých druhů.

5. Parazitická vosa

Nový druh Kollasmosoma sentum je velký necelý jeden centimetr a vyskytuje se v Madridu ve Španělsku. Jejím cílem jsou mravenci. Maličká vosa, jakmile zjistí poblíž přítomnost mravenců, vrhne se na ně přímo ze vzduchu jako střemhlav útočící bojový letoun. Naklade pak do nich vajíčka v době kratší než 1/20 sekundy.

Podívejte se na fascinující video:

6. Houba jako žínka

Houba Spongiforma squarepantsii dostala jméno po postavě z americká animované televizní série - slavném Spongebobovi. Tento nový druh houby vypadá spíš jako mycí houba než pravá houba a dá se také podobně zmáčknout - pak se houba vrátí do původního tvaru a velikosti. Voní po ovoci a byla objevena v pralese na malajském ostrově Borneo.

7. Vysokohorský vlčí mák

Tato výrazně žlutě zbarvená rostlina byla objevena v Nepálu a doposud nebyla vědecky popsána. Roste ve vysokohorském prostředí (nad 3 000 m. n. m.). Jméno Meconopsis autumnalis dostala s odkazem na podzimní období, během něhož kvete. Tento druh máku už byl dříve objeven, ale nikdo jej nepopsal a nepojmenoval.

8. Gigantická mnohonožka

Je veliká asi jako běžný párek a také se jí tak říká a z tohoto srovnání je také odvozeno její latinské pojmenování: Crurifarcimen vagans. Drží zatím prvenství jako největší mnohonožka (16 centimetrů). Žije v africké Tanzánii v horách ve východní části země.

9. Chodící kaktus

Tento organismus vypadá spíše jako chodící kaktus, než jako živočich. Ale první pohled klame. Objevená fosilie živočicha patří do skupiny vymřelých živočichů, Lobopodia, kteří měli červovité tělo a několik párů nohou. Fosilie byla objevena v usazenině z období kambria (520 milionů let staré) v jihozápadní Číně. Zvíře je pozoruhodné končetinami, které mohou odkazovat ke společnému předku – členovcům.

10. Modrá tarantule

Krásný duhově zbarvený pavouk je prvním nově objeveným druhem z Brazílie, který se na top listu objevil. Pterinopelma sazimai není ani jedinou, ani první mdrou tarantulí, která byla objevena. Je však výjimečná v tomto prostředí.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: