Týden ve fotografii: nejzajímavější obrázky uplynulých 7 dní

Tato fotografie vznikla v Berlíně. Přímo v centru města takhle 31. května vyfotili vránu, jak si hraje s fotbalovým míčem. Berme to jako připomínku, že už za týden začíná fotbalové mistrovství Euro 2012…

Španělé se odmítají vzdát býčích zápasů. Souboj člověka proti zvířeti je podle nich pevnou součástí jejich kultury a vzdát se ho by bylo pošetilé. A nevadí ani, když zvíře zvítězí, jak se to stalo toreadorovi Julianu Lopezovi na fotografii. Je to poučení, že nad přírodou vždy vyhrát nemůžeme…

Tato kočka se jmenuje Orville a je součástí umělecké výstavy v Nizozemí. Oslava moderního umění jménem KunstRai se koná až do 3. června v Amsterdamu. Socha Orvilla, vrtulníkové kočky od umělce Berta Jansena je jedním z nejnavštěvovanějších artefaktů.

Podívejte se na video, které je důkazem, že vycpaný kocour Orville umí opravdu létat:

Tři žirafy se v rezervaci Samburu v Keni postavily tak, že vznikla úžasná fotografie, na níž připomínají jedno tříhlavé zvíře… Za snímek vděčímu třiašedesátiletému fotografovi Tonymu Murtaghovi.

Fotografie jako důkaz změny. Ještě před pár lety byla Čína kolektivistickou zemí, kde jednotlivec moc neznamenal. Vše se plánovalo společně. Dnes si každý dělá, co chce - jednotlivec je konečně (většinou) pánem svého osudu. Projevuje se to občas třeba i na detailech - jako na fotografii z města Fuzhou. Místo, aby měly domy jednu klimatizaci, buduje si každá domácnost vlastní…

V kolumbijském Cali se na konci května konal festival afro-účesů. Ten vítězný si můžete vychutnat na fotografii Christiana Escobara Mory.

A na konec náznak atmosféry na Miami Beach. Tahle fotka má v sobě všechno, co děla Floridu Floridou… Foto: Aaron Davidson.

