Týden ve fotografii: nejzajímavější obrázky uplynulých 7 dní

Pondělí: Graffiti po jemensku

V protestech, které zmítají Jemenem, se stalo zbraní i pouliční umění. Obrazy na zdech lidi burcují a ženou do dalších demonstrací. Zatímco u nás si spojujeme sprejery s náctiletými mladíky, v Jemenu se na výrobě pouličního graffiti podílí především ctihodné ženy v burkách.

Úterý: Nejošklivější papoušek světa

V Německé zoologické zahradě Halle/Saale se vyklubal zřejmě nejošklivější papoušek světa. Jde o masožravého novozélandského papouška nestor kea. Tento pták málem vyhynul, když se stal úhlavním nepřítelem místních chovatelů ovcí. Naučil se totiž usedat ovcím na záda a vyklovávat jim kusy masa…

Středa: Býčí zápasy v Koreji

Zatímco v Evropě to s budoucností býčích zápasů vypadá bledě, v Jižní Koreji zažívají boom. Jen proti rozzuřenému býkovi nestojí člověk, ale jiný rozzuřený býk. Na velkém festivalu v Cheongdu bude až do 22. dubna bojovat 96 obrovských býků.





Čtvrtek: V Afghánistánu to zase vře

Po atentátu na Burhanuddina Rabbaniho zase není jisté, kam tato země nešťastná bude směřovat. Zatím je rozkročená mezi vlivy západu a východu. Muž s moderním mobilem vezoucí na oslu zboží na trh je hezkou ilustrací tohoto stavu…

Pátek: Čína ovládla trh se sexuálními pomůckami

Pohled do kontejneru s nafukovacími sexuálními pomůckami v čínském Ningbo. Cena čínských výrobků tohoto druhu zcela zničila západní konkurenci - průměrná cena jedné figuríny je pouhých 15 dolarů. Jen společnost Jiamai jich ročně vyrobí přes 50 000.

Sobota: nejslavnější pes Filipín dostane novou čelist

Fena Kabang je nejslavnější pes na Filipínách. Proslavila se, když vloni v prosinci skočila do cesty motockylu, který by jinak zajel dvě malé děti. Přišla při tom o horní čelist. V nejbližších dnech odcestuje do Kalifornie, kde jí plastičtí chirurgové vymodelují novou.

Neděle: prstenec kolem Fomalhautu

Teleskop ALMA zachytil prstenec kolem Fomalhautu. Díky němu astronomové lépe pochopí, jak funguje planetární systém v této soustavě.

