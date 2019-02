Vědci vyvrátili rozšířený mýtus o mizerném pondělí. S blížícím se víkendem jsou ale lidé šťastnější

Běžně se říká, že lidé nejvíc nenávidí pondělky. Američtí vědci ale zjistili, že stejně nepříjemné pocity pociťují i v úterky, středy a čtvrtky, napsal zpravodajský server BBC News.

Pondělí nemáme rádi stejně jako úterý, středu a čtvrtek

Svá zjištění založili na průzkumu mezi 340 000 lidmi, z nějž vyplynulo, že stejně mizernou náladu jako v pondělí dotázaní mívají také v úterý, středu a čtvrtek, ovšem nikoli v pátek. Profesor Arthur Stone se svými kolegy zkoumali data z roku 2008 - se zkoumanými osobami vedli rozhovory po telefonu a jednou z otázek byla na jejich včerejší náladu (tj. v pondělí). Byli tázáni na to, jak se cítí tak, aby odpovídali ano nebo ne. Polovina respondentů byli muži a polovina ženy - ve věku od 18 do 53 let.

S blížícím se víkendem lidé pookřívají a jsou šťastnější, což naopak podpořilo přesvědčení o "příjemných pátečních pocitech". Autoři studie, kterou zveřejnili v časopise Journal of Positive Psychology, proto navrhli, aby mýtus o mizerném pondělku byl puštěn k vodě. Podle nich nejde o nic jiného, než čistě subjektivní pocit, kdy pokleslá nálada v pondělí příliš ostře kontrastuje s povznesenými pocity soboty a neděle - a proto jsou pondělky neprávem odepisovány jako nejmizernější den v týdnu.

Vedoucí výzkumu, profesor Stone, ze Stony Brook University k tomu dodává: "Navzdory všeobecnému přesvědčení o nenáviděném pondělí jsme došli k závěru, že jde opravdu o mýtus, kterému bychom měli přestat věřit. Mýty v každé kultuře mohou zastínit skutečné vzorce chování."