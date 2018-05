VIDEO: Nezkrocená Amerika vás uhrane fascinujícími záběry zvířat

Oslňující. Záhadný. Smrtelně nebezpečný. Takový je americký kontinent, jak jste jej ještě neviděli. Daleko od betonových džunglí, rozsáhlých nákupních komplexů, a přesto jen pár minut od uspěchaných center měst se rozkládá úplně jiný svět. Svět, který na jedné straně prospívá a na straně druhé bojuje o přežití. Nabízí tyčící se vrcholky hor, žhavé pouště, spletité lesy a půvabně členěná pobřeží. To jsou nejdivočejší oblasti, to je Nezkrocená Amerika, zbrusu nový dokument National Geographic Channel (NGC).

OBRAZEM: Boj o záchranu nejohroženějšího kmene na světě. Uprostřed amazonského pralesa

Od Aljašky po Patagonii

Během natáčení strávil štáb filmařů v terénu skoro 2 roky a urazil tisíce kilometrů na trase mezi Aljaškou a Patagonií. Aby bylo možné natočit doposud nezachycené záběry, museli se kameramani spustit z peruánských útesů a ve snímání úchvatného území lvounů jim nezabránily ani četné modřiny a boule.

V Kalifornii se nenechali odradit žahnutím medúz, v tmavém ekvádorském lese překonali i rozbahněné a kluzké stezky, vypořádali se s mrazivými teplotami kolem -30 °C či téměř 100% vlhkostí. Projeli zuřícími hurikány, šplhali do závratných nadmořských výšek, spali při větru o rychlosti přes 130 kilometrů v hodině a byli pronásledováni pumou. Výsledkem jejich snažení jsou doposud nezdokumentované záběry zvířecího chování.

Exkluzivně pro NG: Impozantní bouře v srdci Ameriky

Čtyřdílný seriál Nezkrocená Amerika se na obrazovkách National Geographic Channel objeví poprvé v neděli 5. srpna 2012 a bude ukázkou nezdolné vůle přežít v divočině Severní, Střední i Jižní Ameriky. Série čtyř hodinových dokumentů (Hory, Pouště, Lesy a Pobřeží) přinese úchvatné záběry, představí elegantní námluvy, obrovskou výdrž i tvrdé boje zvířat.

Více informací, fotografie, videa a další zajímavosti naleznete na webových stránkách NG Channel.

Nezkrocená Amerika: Hory

První díl seriálu bude NG Channel vysílat 5. srpna a opakovat následující den.

Přežít na vysokých vrcholcích v arktických oblastech stejně jako v Andách, to chce pořádnou dávku síly a odvahy. Na Yellowstonské plošině byla zachycena zřídkakdy filmovaná událost – právě probuzení medvědi se chystají na lov čerstvě narozených losích mláďat. Zároveň budou diváci z bezprostřední blízkosti sledovat jeden z nejtvrdších bojů o možnost páření, a to mezi samci ovce tlustorohé, kteří se proti sobě pouští do krvavé bitvy hlava proti hlavě.

Proletíme se nad vybuchujícími vulkány Střední Ameriky spolu s mláďaty papoušků, která testují svá křídla nad 300metrovou nikaragujskou sopkou Nindirí. U rovníku se setkáme s netopýrem, o jehož existenci jsme doposud neměli ani tušení. Vyznačuje se největším poměrem v délce jazyka oproti celému tělu mezi všemi savci. V chilských Andách uvidíme mláďata pumy při výuce lovu. S maximální rychlostí 80 km/h je karibu schopen předehnat i vlka, který vyvine rychlost nanejvýš 65 km/h. Vlk má nicméně takovou výdrž, že se opět dostane do výhody.

Podívejte se na video z dokumentu NGC. Puma vám v něm ukáže, jak plní svůj jídelníček:

Nezkrocená Amerika: Pobřeží

Druhý díl seriálu o pobřeží amerického kontinentu vysílá NG Channel 12. srpna a opakovat jej bude následující den.

Ať už jde o zmrzlé póly nebo dusné tropy, jsou pobřežní oblasti obou částí Ameriky dějištěm největších podívaných na světě. Na Falkandských ostrovech u samotného cípu Jižní Ameriky se samečci tučňáka oslího pouští do svého namlouvacího rituálu.

Dále směrem na sever najdeme v Cortézově moři u pobřeží Mexika obrovské kalmary peruánské schopné požírat vlastní příbuzenstvo. Rovněž si zaplaveme s elegantními mantami, jejichž rozpětí je více než dva metry. Uvidíme, jak proklouzávají vodou a pak během záchvěvu okamžiku vyskočí nad hladinu. S marlíny (Tetrapturus audax) se budeme potápět podél strmých skal podmořských vulkánů a spolu s medvědy grizzly si pochutnáme na vyplaveném keporkakovi. Lední medvědi zase čekají, až led dostatečně zamrzne a oni se budou moci vypravit na lov. Pro matku a její medvíďata to znamená vyhnout se nebezpečným samcům.

Podívejte se na video z dokumentu, které zachycuje hlavonožce kanibala přímo v akci:

Informace, videa a pozoruhodné fotografie z dalších dvou dílů o lesích a pouštích amerického kontinentu přineseme příští týden.

FOTO: NGC (puma americká)

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: