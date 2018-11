Vyšinutý asteroid má šest ohonů jako kometa

Normální asteroidy jsou jako malé body světla . A zatímco komety mají jeden ocas zářících prachových částic, bizarní asteroid jich má hned šest a rotuje.

"Je těžké uvěřit, že se díváme na asteroidu," přiznal vedoucí výzkumu David Jewitt, profesor z Ústavu fyziky a astronomie při Kalifornské univerzitě v Los Angeles a pro univerzitní web dodal: "Byli jsme ohromeni. Kupodivu, se struktura jeho ocasu dramaticky proměnila během pouhých 13 dní, protože ze svého nitra chrlí prach.“

Podle jednoho výkladu jde o následek zvýšení rotace tělesa do bodu, kdy převážily odstředivé síly a povrch začal odletovat sám od sebe během epizodních erupcí. Astronomové totiž vylučují možnost, že by šlo o následek nějaké kolize s jiným objektem, protože při takové události by se oddělilo velké množství prachu v jediném okamžiku, a ne takto postupně.

Asteroid s označením P/2013 P5 chrlí prach už nejméně pět měsíců. Nejprve byl zpozorován observatoří na Havaji, kdy připadal vědcům zvláštní. To se potvrdilo následně 10. září, když ho detailněji prozkoumali s pomoci Hubbleova teleskopu a odhalili jeho zvláštní chování a jejich překvapení pak vzrostlo, když se k němu teleskop 23, září vrátil a struktura byla proměněná.

„Byli jsme z toho paf,“ přiznal Jewitt. Následné modelování událostí na základě analýzy dostupných dat, které provedla se svým týmem Jessica Agarwal z Ústavu Maxe Plancka v německém Lindau, ukázalo, že přibližně od počátku dubna začaly asteroid roztáčet jednotlivé erupce v kombinaci s tlakem slunečního záření. Bylo jich celkem pět a poslední se objevila 4. září.

Vlivem silné rotace přestal být asteroid schopen držet pohromadě. Prach se podle Jewitta zřejmě valí jako lavina směrem k rovníkové oblasti asteroidu a odtud uniká do prostoru. Odhaduje se, že asteroid zatím ztratil možná až 1000 tun prachu, ale jeho jádro o poloměru kolem 200 metrů je tisíckrát hmotnější.