Za jak dlouho se z myši stane slon? Stačí k tomu pouhých 24 milionů generací

Zmenšování jde přírodě lépe než zvětšování.

Alistair Evans z australské Monash University získal grant na výzkum změn velikostí živých tvorů v průběhu generací. K dispozici má spoustu dokladů z pravěkých vykopávek. Na nich je patrné, že první savci, kteří přežili vymírání dinosaurů, byli velice drobní. Ale když jim obří ještěři uvolnili pozici, začali savci o překot růst. Potomci tehdejších drobků myšky jsou dnes sloni, velryby a tygři.

Podle Evansova týmu trvá 24 milionů generací, než tato proměna nastane. Vzhledem k tomu, že myší generace trvá šest týdnů a sloní asi 20 let, proběhla změna během 2,8–480 milionů let. Teoreticky tedy dnešní krysy mohou za 2 miliony let vyrůst v příšery velikosti tygra…

Ve vodě jde všechno rychleji

Přitom platí, že čím větší zvíře, tím rychleji by se proměna udála. Třeba králíkům by změna v tvory sloního vzrůstu trvala je 5–10 milionů generací, tedy asi 1,6 milionů let. Zdaleka nevětším urychlovačem změn, který vědci odhalili, je voda. Pokud tvor zamíří ze suchého prostředí do mokrého, zrychlí se jeho růst asi dvojnásobně. Podle spoluautora studie, Dr. Ericha Fitzgeralda, je to tím, že voda pomáhá lépe nadnášet tělo, takže se organismy mohou vyvíjet snadněji a tedy i rychleji než na souši.

Zatímco zvětšování těla trvá savcům miliony let, zmenšit se mohou mnohem, mnohem rychleji. Jak příklad se uvádí opět sloni. Trvalo pouhých 100 000 let, aby se ze slonů stali trpasličí sloni. Jedná se o důsledek ostrovního trpaslictví. Jde o přírodní zákon, podle něhož se zvířata izolovaná na ostrovech velikostně zmenšují. Mají méně zdrojů, a musí se tedy změnit. Pokud biologové našli na ostrovech zástupce tvorů žijících také na kontinentech, byli většinou výrazně menší.

Příkladů jsou stovky – od mamutů, přes hrochy a opice, až po lidské bytosti.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: