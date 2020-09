Zvířecí squatteři. EXKLUZIVNĚ PRO NG

Kai Fagerström v blízkosti své chaty ve venkovské oblasti Suomusjärvi ve Finsku jednou objevil několik opuštěných domků; přitahovala ho jejich zádumčivá atmosféra.

Když fotograf amatér nakukoval rozbitými okny a škvírami ve dveřích dovnitř, povšiml si různých drobných štěrbin: poté, co původní obyvatelé zemřeli nebo odešli žít jinam, v domech se zabydleli jezevci, myši a další drobná zvířata. „Když takovým domem procházím, je to jako cestovat nazpět v čase. V každém rohu se skrývá kousek minulosti,“ říká osmačtyřicetiletý fotograf, který pracuje jako správce nemovitostí farnosti ve svém rodném městě Salu. „Ovšem představa, že si příroda bere zpátky místa, která na nějakou dobu propůjčila lidem, se mi moc líbí.“

Když si Fagerström prohlížel polorozpadlý domek (nahoře), který začal chátrat poté, co postarší majitel zahynul při požáru, rozhodl se zachytit život svých nových sousedů včetně této veverky. Celý projekt byl završen knihou The House in the Woods (Dům v lesích), která vyšla ve finštině, němčině a angličtině.

FOTO KAI FAGERSTRÖM