Bizarní trpasličí dinosaurus měl upíří zuby, zobák a ostny jako dikobraz

Byl velký asi jako běžná kočka domácí a vědci ho objevili už v 60. letech 20. století. Ale teprve teď se jim podařilo rekonstruovat jeho vzhled – dinosaurus byl natolik bizarní, že s tím bylo víc práce, než očekávali.

Paleontologové ho pojmenovali pegomastax africanus – neboli těžká čelist z Afriky. Na délku měřil necelých 60 centimetrů, jde tedy o jednoho z nejmenších dinosaurů, kteří kdy na naší planetě žili. Měl lebku připomínající hlavu současné papoušky zakončenou zobákem a párem dlouhých zubů. Sice vypadají jako upíří, ale podle vědců z University of Chicago, kteří kostru rekonstruovali, sloužily spíš k sebeobraně a možná i k boji samců o samičky. Dalším účelem mohlo být i nakusování plodů s tužším obalem – tento dinosaurus byl totiž vegetarián.

Podívejte se, jak vypadala rekonstrukce tohoto dinosaura:

Úlomky kostry ležely přes půl století v depozitářích na Harvardu, znovuobjeveny byly teprve nedávno. Paleontology hned zaujala neobvyklá kombinace ostrých „upírských“ zubů a tupých zubů určených ke kousání listí – a to v jedné čelisti. Pegomastaxe zkoumal především profesor Paul Sereno z Chicaga. Také on se zpočátku domníval, že dlouhé ostré zuby sloužily dinosaurovi k lovu, pravděpodobně hmyzu. Poté, co se podařilo analyzovat jejich strukturu, zjistil, že byly určené spíš h hrabání než kousání.

Zuby místo parohů

Podle Serena představovaly zuby obdobu paroží našich jelenů – symbolizovaly samčí vlastnosti a měly za úkol vybojovat dinosaurovi prvenství v zápase o samičku. Ale zuyb nejsou jedinou zvláštností prapodivného dinosaura. Vědci srovnali stavbu těla pegomastaxe s jeho nejbližšími příbuznými – heterodontosaurem tianyulonegm Ten měl tělo s nejvyšší pravděpodobností pokryté ostny, proto se vědci domnívají, že podobně mohl vypadat i pegomastax.

Oba druhy dinosaurů sdílely i podobný styl života; zřejmě se pohybovaly mezi křovinami a padlými stromy, kde pátraly po vhodné potravě: spadaném ovoci, šťavnatých listech a možná i drobném hmyzu. Sereno napasl v odborném časopise Zookeyes: "Tito dinosauři patřili ve své době k nejpokročilejším býložravcům na celé planetě.“

