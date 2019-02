Nejsilnější čelisti v říši zvířat má krokodýl. Překonal i tyranosaura

Lidské svaly v čelistech nejsou nic moc. Vyvinou sílu asi 600 newtonů (N) - oproti jiným zástupcům živočišné říše je to vysloveně slabota… Je to, jako by na čelisti tlačila hmotnost 60 kilogramů.

Psi, kteří v zubech drtí kosti, umí vyvinout víc než dvojnásobnou sílu - ti větší jako pitbullové nebo vlčáci kolem 1300 newtonů. Rekordmany jsou mezi psy mastifové s necelými 1700 newtony. Ani to však není nic proti opravdovým drtičům kostí, jako jsou lvi nebo jiné velké šelmy.

Lvi a žraloci vyvinou v zubech sílu asi 3000 newtonů, všechny je ale předčí hyeny se silou 5000 newtonů - to je devětkrát víc než člověk. Jiná zvířata tak silné svaly nepotřebují, například hadi polykají kořist v celku, u obřích varanů komodských zase většinu práce odvedou extrémně ostré pilovité zuby.

Krokodýlí tlama je smrtící past

Opravdovými rekordmany jsou však ve zvířecí říši krokodýli. Suverénním králem v síle tlamy je krokodýl nilský, který bez problémů vyvine sílu 16 000 newtonů! Krokodýlí však mají svaly v čelisti příliš specializované. Jsou schopní tuto neuvěřitelnou sílu vyvinout pouze k zavírání tlamy. Svaly k otevírání čelisti jsou naopak extrémně slabé - stačí je spoutat slabým provazem (v některé literatuře se dokonce píše jen o zavařovací gumě) a krokodýl tlamu neotevře…

Vloni ale paleontologové zaměřili pozornost na pravěké tvory a s pomocí nejmodernějších metod odhadovali, jakou sílu museli mít v zubech jurští obři. Bez problémů zvítězil slavný tyrannosaurus rex - téměř 13 metrů velký pravěký predátor, jenž žil na území dnešní Ameriky. Tento tvor dokázal podle britské studie v čelistech vyvinout sílu možná až 60 000 newtonů - tedy stokrát víc než člověk. Pro představu to je asi jako by na kořist v zubech tlačila váha celého slona!

Ani tyranosaurus však není tvorem s nejsilnějším stiskem. Letos podobnou metodu použili paleontologové na monstrózního pravěkého krokodýla jménem Deinosuchus riograndensis. Tento až jedenáctimetrový obr, který žil na území Jižní Ameriky, měl v čelistech sílu až 102 803 newtonů - o třetinu víc než slavný tyrannosaurus! A to ještě vědci v této studii tvrdí, že toto číslo je spíš dolní hranice deinosuchových sil, měřili totiž schopnosti jen průměrně velkého jedince…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: