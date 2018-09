Exkluzivně pro NatGeo: Žralok versus obří chobotnice. Kdo krutý boj vyhraje?

Videu se dostalo ohromné pozornosti hned krátce po jeho zveřejnění, doteď ho zhlédlo více než 13 milionů lidí. Mnohým ale začalo vrtat hlavou, za jakých okolností bylo video pořízeno.

Z průvodního komentáře se zdálo, že tohle nezvykle kruté divadlo přírody bylo natočeno náhodou poté, co zaměstnanci akvária v Seattlu řešili záhadu skoro detektivní: v největším mořském akváriu, které sloužilo jako hlavní atrakce pro návštěvníky, začali hynout žraloci - zbyla po nich jen ošklivě znetvořená torza. Vedení akvária se rozhodlo odhalit podmořského vraha pomocí kamery, a tak vzniklo video, které šokovalo svět.

Teprve po nějaké době se vynořilo podezření, že všechno bylo trochu jinak. Detektivku o vražedné chobotnici vystřídalo pátrání po skutečných okolnostech natáčení videa. Kameraman Michael deGruy nakonec vyšel s pravdou ven.

Jak sám přiznal, původně chtěl natáčet jen chobotnice, jak kladou vajíčka. Za tímto účelem také přijel do akvária v Seattlu. Když mu ale personál vysvětlil, že velké chobotnice byly přesunuty do jiného akvária, protože v tom hlavním požíraly žraloky, deGruy narychlo změnil zamýšlený scénář. Požádal vedení, jestli by jednu chobotnici nepřesunuli do hlavního akvária jen nakrátko pro účely natáčení. Bylo mu vyhověno.

Co zůstává oku diváka na videu skryto, jsou potápěči, kteří žraloka k chobotnici schválně nahánějí. Abychom tu velkou senzaci ještě více srazili na kolena, musíme také připomenout, že nejde o lidožravý druh žraloka, jak ho známe z Čelistí, ale o ostrouna obecného, který dorůstá max. 1,6m délky.

Ne že by chobotnice v přírodě ostrouna nepřemohla, k takovým případům samozřejmě dochází. Pokud by to ale chtěl někdo zachytit na kameru, musel by čekat týdny až měsíce, až žralok přirozeně zkříží chobotnici cestu, a to nejspíš i v malém prostoru akvária.