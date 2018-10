Monstrózní protiatomový kryt ve tvaru pyramidy nyní slouží jako útočiště sekty

Podivnou pyramidu v Severní Dakotě nechala postavit americká vláda v 70. letech minulého století na obranu proti případnému útoku sovětských jaderných raket. Instalované radary dokázaly identifikovat střely v úhlu 360°, i když se tehdy předpokládalo, že by Sovětský svaz nejspíše zaútočil od severu. Rakety by byly likvidovány ještě za letu nad územím Kanady.

Tento plán sám o sobě podivný není, šlo jen o logické vyústění strachu z nukleární pohromy uprostřed studené války. Co je ale dodnes záhadou, celý projekt byl ukončen pouhé tři měsíce po uvedení objektu do provozu, chodby pyramidy postupně zaplavila voda a od té doby stavba jen chátrá. Americkou vládu přitom stála téměř 6 miliard dolarů.

Zpráva o takovém plýtvání penězi nejenže šokuje americké daňové poplatníky, ale vyvolává i řadu podezření v příznivcích konspiračních teorií. V první řadě chtějí vědět, proč byla tato vojenská základna postavena zrovna ve tvaru pyramidy a nápadně se podobá dávným stavbám Aztéků. Zároveň se také dohadují, co se mohlo v pyramidě dít během dlouhých let, kdy byla oficiálně opuštěná a veřejnosti nepřístupná.

Zchátralý objekt dnes už nicméně americké vládě nepatří. Před několika lety byl vydražen v aukci a jeho novým majitelem se stala sekta hutteritů, kteří žijí stranou okolní společnosti a málokoho nechají do své komunity nahlédnout. Perličkou je, že hutterité pyramidu získali za pouhých 530 tisíc dolarů a obratem se ji pokusili prodat poraženému konkurentovi z aukce za 3,5 milionu. Ten však tuto "výhodnou" nabídku nepřijal.

Pyramida se tak stala centrem náboženského společenství, které je do velké míry soběstačné a téměř nepotřebuje kontakt s okolní civilizací. Hutterité okolo záhadného objektu zakládají svá políčka a žijí tradičním způsobem života v naprosté pospolitosti. Kdo do pyramidy nahlédl, může dosvědčit, že interiér by vytvořil skvělou kulisu ke slavným bondovkám. Prohlédněte si fotogalerii a posuďte sami.