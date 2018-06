VIDEO: Děsiví mořští tvorové z Japonska. Chodící ryba nebo největší krab na světě

Spolupracovníci a vědci National Geographic se vydali na místa, kam ještě nikdo nikdy nevkročil. Vydali se potápět na místo, které ještě nikdo nikdy neprozkoumal - do oceánu nedaleko japonského Tokia. A to, co tam spatřili, bylo pozoruhodné. Třeba rybu - druh ďasa - která pochodovala po dně pomocí ploutví, které měly klouby. Nebo nejmenšího žraloka na světě. Nebo naopak největšího kraba - velekraba japonského.

Podívejte se na video:

Úvodní foto (velekrab japonksý): ČTK

