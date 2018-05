Nejhorší lidožrouti v dějinách: Požírač obličejů z Mysore

Fakta se rozcházejí, různé verze příběhu se navzájem vylučují a popírají. Základní fakta jsou ale jasná: "Medvěd z Mysore" má na svědomí nejméně 12 lidských životů. Medvěd pyskatý se stal předlohou pro medvěda Balú z Kiplingovy Knihy džunglí. Roztomilý, huňatý, pomalý a většinou v dobré náladě – navíc se živí nejraději termity a člověku se vyhýbá.

O to víc byli zaskočení vesničané z okolí indického města Arsikere, když se po okolí rozneslo, že jeden z těchto médvědů se pomátl a začal útočit na lidi. Bezdůvodně a téměř vždy smrtelně. Stalo se to ve 40. letech 20. století a celý případ zdokumentoval slavný britský lovec Kenneth Anderson.

Mrtvá těla bez obličejů

Medvěd se usídlil v hornatém terénu, pro lidi prakticky nedostupném. Ze skal vyrážel lovit lidské oběti, přičemž útočil sám, aniž by byl vyprovokován. Využíval přitom své nejsilnější zbraně – dlouhé ostré drápy, jimiž medvědi normálně rozhrabávají termitiště. Všechny útoky vypadaly prakticky stejně: před nic netušícím vesničanem se objevil medvěd a drápy zaútočil na obličej. Ti, kdo přežili, často přišli o jedno nebo obě oči, ale několikrát se stalo, že medvěd své oběti utrhl celý obličej. Nejméně tři nalezená těla byla od medvěda okousaná.

Čím více mrtvých po něm zůstávalo, tím stoupala medvědova odvaha a agresivita. Zpráva o jeho řádění se donesla až do Bangalore, k uším lovce Kennetha Andersona. Poté, co medvěd zabil a roztrhal dvaadvacetiletého mladíka, rozhodl se Anderson, že je na čase zvíře zabít. Jenže jeho mise skončila neúspěchem – medvěda se mu ani nepodařilo najít, natož střelit. Anderson se vrátil do Bangalore a medvěd pokračoval v zabíjení lidí.

Druhá strana mince: Kdo by věřil Andersenovi?

Zprávy o řádění medvěda z Mysore pocházejí prakticky jen z jediného zdroje – od Kennetha Andersona. Ten o svých loveckých úspěších napsal úspěšnou knihu „Man-Eaters and Jungle Killers.“ – z ní pochází i informace v tomto článku. Podle nejnovějších výzkumů indických historiků však Anderson není právě důvěryhodný autor. Při popisu toho, jak zabíjel levharty, tygry i medvědy je sice velice detailní, ale o více romantický – až příliš mnoho jich ubil pažbou, když mu tygr vytrhl sumku na náboje. Ale především se o Andersenových loveckých misích nikdo jiný nezmiňuje – a to je přece jen víc než podezřelé. Zůstává tady tedy otázka, jak to vlastně všechno bylo… Přesvědčte se sami, jedna z Andersonových knih už je volně k dispozici na internetu.

Sledovat medvědovy útoky nebylo nic obtížného; utržené obličeje dokazovaly, kdo za zabití může. Poté, co medvěd napadl dva lesní dělníky (jednoho z nich zabil), byl Anderson požádán lesní správou, aby medvěda sprovodil ze světa. Tentokrát se lovec připravil mnohem lépe; s pomocí lesníků si nastudoval lovecký revír medvěda, promluvil si s příbuznými obětí a teprve potom odjel do oblasti, kde byl medvědí zabiják naposledy pozorován.

Sám proti lidožroutovi

Trvalo jen několik dní, než brzy ráno Andersona vzbudili, že před hodinou medvěd napadl dalšího vesničana. Místní se šelmy báli natolik, že lovce odmítli doprovodit. Anderson se tedy vydal po medvědových stopách sám – našel však jen dalšího těžce zraněného muže, do krve potrhaného medvědími drápy.

A to byl konec druhého lovu, Anderson se pokusil vesničana zachránit a mezitím mu medvěd zmizel v horách. Anderson měl neuvěřitelnou smůlu, zatímco umírajícího muže nesl skalnatým terénem, došlápl tak nešťastně, že si vymkl kotník. Zraněný muž to nepřežil a Anderson musel strávit týden v nemocnici.

Medvěd však zabíjel i v té době. U jezera Ionkere napadl dva vesničany a vypadalo to, že jeho řádění nemůže už nic zastavit. Naštěstí se lovec v nemocnici zotavil a potřetí se vydal za medvědím zabijákem. Tentokrát měl štěstí, podařilo se mu šelmu vystopovat. Ke střetnutí došlo v noci: Anderson nejprve medvěda oslnil pomocí lucerny, a když se medvěd zvedl na zadní, střelil ho do hrudi svou winchesterovkou.

Proč zabíjel(a)?

„Zabiják z Mysore“, jak se medvědovi začalo přezdívat, připravil o život nejméně 12 lidí a mnohem více jich těžce poranil. Teprve po smrti se ukázalo, že vlastně nešlo o medvěda, ale o medvědici. Když se Anderson zajímal o příčiny jejího vražedného šílenství, dostalo se mu rovnou několika verzí příběhu. Podle jedné lidé medvědici zabili mláďata a ona se za to mstila. Tato až příliš antropocentrická povídačka však není příliš věrohodná, pravděpodobněji zní varianta o tom, že lidé medvěda zranili a on nebyl schopný získat jinou potravu než takřka bezbranné vesničany…

