Nejděsivější místa světa: Z Pripjati na farmu mrtvol

Muzea genocid, město duchů pod Černobylem, pařížské podzemí a další zákoutí naší planety vás možná budou budit ze spaní.

1. Pripjať

"Atomové město", ale i "město mladých" byly přívlastky, jež nesla Pripjať. Ukrajinské město vzniklo nedaleko Černobylu. Žili tam mladí lidé plní elánu, kteří byli v jaderné elektrárně zaměstnání. Věkový průměr obyvatel nedosahoval ani třiceti let a mladé rodiny přiváděly na svět ročně přes tisíc dětí.

Vše se změnilo 26. dubna 1986 po výbuchu Černobylské jaderné elektrárny, od té doby nese Pripjať přízvisko "město duchů".

Stojí tady vybydlené zchátralé domy a vysoká radioaktivita ještě dlouho nikomu nedovolí, aby se sem podíval na delší dobu než na několik málo hodin.

2. Japonsko Les Aokigahara

Japonská kultura má odjakživa blízko k sebevražedným tendencím. Už kdysi podnikali samurajové sebevražedný rituál zvaný Seppuku, hanlivěji též harakiri. Známé jsou taky sebevražedné letecké akce mladých japonských pilotů za druhé světové války - kamikaze. Dnes páchá většina Japonců sebevraždu v krásném lese pod horou Fudži. Ročně tam svůj život ukončí desítky lidí. A proč to všechno? S lesem Aokigahara jsou spjaty negativní vlivy už dlouho. Sebevraždy na tomto místě prý odstartoval až spisovatel Seicho Matsumoto. V jeho knize Černé moře stromů totiž oba hlavní hrdinové končí svůj život právě tam.

3. Kolumbijská Bogota

V Bogotě se nemusíte bát tajemných stromů a nalezení ostatků mladých nešťastně zamilovaných mladíků, ale spíše toho, že si vás některý z místních gangů vezme jako rukojmí nebo budete obětí bombového útoků. I přes veškeré snahy vlády, je totiž Kolumbie pořád zemí s největší kriminalitou na světě. Můžou za to hlavně neustálé drogové války.

4. Temný život pod Paříží

Dodnes nikdo nedokázal zmapovat svět pod Paříží. Hluboko pod romantickými ulicemi s kavárnami, pod rozkvetlými parky a honosnými chrámy se skrývá děsivé bludiště 350 kilometrů podzemních chodeb. Jen nepatrná část je volně dostupná turistům. Existují ale i tací, kteří v sobě seberou všechnu odvahu a vydají se do bývalých kamenolomů, v nichž před mnoha lety skončily ostatky Pařížanů. Morové epidemie zabily tisíce lidí a když už se opravdu nevědělo kam s mrtvými, skončili právě v opuštěných štolách. Leží jich tady na šest milionů. Ze značné části kostí jsou dnes jakési bizardní dekorace chodeb.

5. Muzeum genocidy Tuol Sleng Genocide

Úplně jiný děs vás zastihne v kambodžském Phnompenhu, a to děs z lidské omezenosti a nepochopení toho, co může jeden člověk udělat druhému.

Kambodžská krutovláda provázená genocidou pod vedením khmérského vůdce Pol Pota začala v roce 1975 a trvala až do roku 1979. Systematickým vyvražďováním připravili Rudí Khmérové o život miliony lidí. Dnes je v hlavní věznici muzeum celého utrpení, při jehož procházení vám běhá mráz po zádech.

Podobné pocity nepochopení hloubky lidské nenávisti vás ale zastihnou třeba i v místech genocidy ve Rwandě nebo v nedaleké polské Osvětimi…

6. Americká farma mrtvol

Jde také o les plný mrtvých, ale ti se sem dostali poněkud jinou cestou. Navozili je sem a nachystali do různých pozic a míst vědci z Antropologického ústavu University of Tennessee. Nechají je postupně tlít a sledují na nich jednotlivá stádia vývoje hmyzu, který se pravidelně usidluje v ostatcích lidských těl. A i když to zní zvláštně, provedené entomologické výzkumy pomohly vyřešit mnohé složité soudní procesy a usvědčili mnohé vrahy. Nicméně les, v němž najdete přes 400 mrtvol v různých stadiích rozkladu, připomíná hororový film či děsivou noční můru.

