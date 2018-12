Sulawesi: Pohřeb prolitý krví

Jinak se pohřbívají děti, které umřou do půl roku. Jejich tělíčka se vkládají do stromu ve stoje, aby moly dále růst. Teprve, když spadne první list z palmy je toto vložené dítě do dutiny stromu považováno, že odešlo do nebe.

Každý pohřeb má svůj řád. Účastníci pohřbu jsou přivítání vdovou a poté dostanou pohoštění. Předá se dar a každý má vyhrazeno místo.

Počet zabitých zvířat je různý a dosahuje neskutečných čísel.

Prasata jsou usmrcena jediným bodnutím to tepny a po vykrvácení se opalují a následně sekerou porcují, vaří a pojídají.

Pohřební hostina trvá i týden.

Co se nesní, předává se jako dar "obci", která maso prodá a za peníze se třeba opraví silnice.