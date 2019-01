Bitevní loď – to je opuštěný ostrov, na který Japonsko zapomnělo

Ostrov Hašima leží jen 15 kilometrů od Nagasaki. Je jedním z 500 ostrovů, které Japonci opustili. Díky jeho jedinečnému tvaru mu místní říkají Gunkandžima – neboli bitevní loď. Ostrůvek svou siluetou totiž výrazně připomíná slavnou bitevní loď japonského námořnictva Tosa.

Celé místo dnes připomíná noční můru. Opuštěné domy, prázdné ulice, rezavé traverzy a tráva, která trhá asfalt. Nad liduprázdným městem jen občas přelétne hejno racků, jinak zde panuje ticho a hniloba. Přitom ještě před půl stoletím bylo toto místo chloubou Japonska. Co se pokazilo?

Podívejte se na fascinující video, atmosféru ostrova přiblíží mnohem víc než pouhá slova:

Ostrov Hašima byl osídlen už dávno, ale rozkvět zažil až v 19. století. Tehdy na něm bylo objeveno uhlí – a to v takovém množství, že se vyplatilo postavit na 1,2 km2 velkém ostrůvku těžařské městečko. V době největší slávy, tedy v 10. letech 20. století zde žilo asi 5 000 horníků s rodinami. Už od roku 1890 patřil ostrůvek společnosti Mitsubishi. Ta zde postavila vůbec první panelový dům v Japonsku – a rovnou to byla obří devítipodlažní stavba. Za II. světové války zde byli na nucené práce nasazeni váleční zajatci.

Nejslavnější místa ostrova – Blok 65 (vlevo) a Schodiště do pekla (vpravo).

Úpadek přichází z Perského zálivu

V 60. letech 20. století ale levná ropa z arabských zemí změnila japonskou flotilu. Místo, aby lodě pluly na uhlí, začaly využívat ropu. A to byl konec Hašimy. Roku 1974 byly doly uzavřeny a lidé se ocitli v betonové džungli bez práce. Už po pár týdnech se ostrov prakticky vylidnil a o několik let později bylo z bezpečnostních důvodů zakázáno u ostrova přistávat.

Právě období, kdy se na ostrov nesmělo, ho učinilo nejpopulárnějším. Přestože trest za jeho návštěvu byl 30 dní vězení a (pro cizince) následné vypovězení z Japonska, lákal ostrov spousty návštěvníků z celého světa. Rybáři z okolních ostrůvků se rádi nechali uplatit, aby na Hašimu turisty převezli – tak se svět dozvěděl o tomto úžasném opuštěném místě. Na jednu fotoreportáž z té doby se můžete podívat TADY.

Fotografům se bohužel nepodařilo proniknout pod povrch; a právě tam se přitom skrývá to nejzajímavější – přes 1000 metrů hluboké opuštěné doly. Roku 2008 dostali povolení k návštěvě ostrova první novináři a také se začalo uvažovat o tom, že by se část ostrova restaurovala a proměnila v něco jako muzeum. Hašima by se tak měla stát součástí japonského kulturního dědictví. Běžní lidé na ostrov stále nesmí, především kvůli rozpadajícímu se betonu. Podařilo se zde však natočit několik filmů a dokumentů – například kultovní Battle Royale 2.

„Bitevní loď“ má několik slavným míst, kam se dodnes oficiálně nesmí. Podíval se na ně ale například Michael Gakuran, provozovatel blogu Gakuranman. Na jeho úžasné fotografie míst jako Schodiště do pekla nebo Blok 65 se můžete podívat TADY.

FOTO: Wikipedia

