Silné bombardování ve vesmíru. Takto vznikly na Zemi oceány

Eta Corvi je poměrně jasná hvězda, vzdálená 60 světelných let, viditelná na severní obloze. Na ni zaměřený Spitzerův teleskop zaznamenal v infra-červeném pásmu stopy po srážkách komet s planetami. Složení prachu po explozích odpovídá podle Carey Lisseho, vedoucího výzkumu z Laboratoře aplikované fyziky na Johns Hopkins University, složení velkých komet.

Stopy dávného bombardování jsou vidět na Měsíci

Pozdní těžké bombardování kdysi dodalo Zemi vodu.

Eta Corvi je mladší soustava než ta naše, existuje teprve miliardu let, a kometární bombardováni odpovídá i časově vývoji, jímž prošla sluneční soustava přibližně před čtyřmi miliardami let. Tehdy, během tzv. pozdního těžkého bombardováni (LHB), byla vnitřní soustava vystavena poměrně četným průletům komet, které narážely na planety a tyto nárazy vyrážely oblaka prachu. Stopy tohoto bombardováni jsou pro lidi asi nejlépe patrné na Měsíci.

Vědci se domnívají, že to bylo právě LHB, které dodalo planetám a především Zemi vodu, nezbytnou ingredienci pro vznik života, jaký známe. Lisseův tým je navíc přesvědčený, že komety se u Eta Corvi srážejí nejen mezi sebou, nebo nezhasínají přímo na povrchu hvězdy, ale srážejí se s nějakou planetou nebo obrovským asteroidem. Chemické stopy po výbuších totiž dokládají, že nejde jen o prostou srážku „sněhových koulí“, ale o náraz doprovázený tavením horniny.

Na okraji soustavy Eta Corvi se nachází také masivní studený prachový pás, který je ideálním zdrojem pro komety. Tento pás byl objeven již v roce 2005 a je od Eta Corvi 150krát dál, než Země od Slunce. Obdobou tohoto pásu je ve sluneční soustavě Kuiperův pás.

Přibližně před čtyřmi miliardami let narušila gravitační rovnováhu v Kuiperově pásu migrace největších planet v systému, plynných obrů, Jupiteru a Saturnu. To uvedlo do pohybu ledová tělesa a vyvrhlo je do prostoru. Tak započalo bombardování kometami, které nakonec vedlo k vytvoření pozemských oceánů a na ostatních planetách a měsících byly odhaleny mohutné zásoby ledu.

