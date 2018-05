Mravenci vyhlásili chemickou válku. Nepřítele ničí na dálku

Francouzská bioložka Aline Riffletová s kolegy z Université de Toulouse rozšifrovala, jak vypadá chemický bojový program afrických mravenců Crematogaster striatula. Používají ho proti různým druhům mravenčích konkurentů, ale hlavně proti jejich smrtelnému nepříteli – termitům.

Dělnice tohoto druhu vylučují ze zadečků toxin – speciální sacharid s obsahem dusíku. Je jedovatý sám o sobě, ale protože reaguje se vzduchem, jeho jedovatost stoupá teprve na něm. Jakmile jedovou stopu začne vylučovat jeden mravenec, ostatní se k němu připojí. Jiné druhy mravenců toxin vycítí a vyhnou se mu. Termiti však varování neposlouchají – jed vůbec nevycítí. A setkání s ním pro ně nekončí dobře…

David(ové) proti Goliášovi

Termiti se ani nemusí jedu přímo dotknout, aby byli zlikvidováni. Ve studii, která vyšla v odborném časopise Plos One, autoři popisují, jak takový boj vypadá: „Dělníci nejprve termita obklíčí a udržují si od něj vzdálenost 5–10 milimetrů. Zadečky mají namířené k nepříteli. Asi za 10 minut padl termit k zemi; ležel na zádech a nohama kopal do vzduchu. Pak se k němu jeden z mravenců přiblížil. Nakonec mravenci termita chytili do kusadel a odnesli ho do mraveniště…“

Mravenci Crematogaster striatula žijí v rovníkové Africe. Měří jen několik milimetrů, takže by normálně nebyli až centimetrovým termitům rovnocenným soupeřem. Aby přežili, museli si vyvinout nějakou strategii, která jim umožní přežití proti fyzicky silnějším nepřátelům. Vědci z Toulouse teď přemýšlejí, jestli by se tento objev nedal nějak využít i pro člověka – termiti totiž v Africe působí obrovské škody na domech i dalších stavbách.

Foto: Plos One

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: