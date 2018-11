Deset nejkrásnějších fotografií Země z vesmíru. Tak ji vidí Google

Náš svět je mnohem pestřejší a krásnější, než se zdá. Stačí jen najít i odstup a hned vypadá mnohem malebněji a exotičtěji. A když se na něj podíváme z oběžné dráhy, získá rázem úplně jiné rozměry. Díky možnostem, které dnes nabízí moderních technologie, si to může užít úplně každý.

Protože procházení obřích map je přece jen časově dost náročné, vznikl server Stratocam, kam lidé mohlou posílat své tipy na nejzajímavější záběry na Google Maps. Stránky založil Pal Rademacher, bývalý zaměstnanec studií Dreamworks. Na jeho webu se dá pro snímky hlasovat – a tak se podívejte, jaké fotografie se teď lidem líbí nejvíc:

Hřbitov letadel v Arizoně, USA: odstrojená a odzbrojená letadla tu čekají, jestli je ještě někdo nebude potřebovat.

Jeskyně u Faro, Portugalsko: skalnaté pobřeží jižního Portugalska nabízí uklidňující scenérii.

Palmový ostrov v Dubaji, Spojené arabské emiráty: z výšky je ten pohled úchvatný, ale obchodně je to naprostá katastrofa…

Havaj, USA: pohled do sopky je vždy fascinující. Zejména, když se vám nabízí pohled, který není jinak možné uvidět. Kdyby tohle viděl Jules Verne, asi už by psal Cestu do středu země 2.

Okolí Los Angeles, USA: Los Angeles známe jako bouřlivé město, ale při pohledu z výšky najednou získává úplně jinou kvalitu.

Rijád, Saúdská Arábie: farmy uprostřed pouště vypadají magicky. Šejky to však stojí astronomické peníze…

Paříž, Francie: Eiffelova věž působí nádherně ze všech úhlů – ale jen z nadhledu si člověk uvědomí, jak geometrické je to dílo.

Budapešť, Maďarsko: středu města dominuje barokní kostel. V kontrastu s pravoúhlými ulicemi působí geniálně.

Benátky, Itálie: jak vypadají slavné kanály v Benátkách při pohledu z vesmíru? Parádně!

Los Angeles, USA: a nakonec Amerika – na první pohled to vypadá jako stavebnice, ale ve skutečnosti jde o kamiony.

Na úvodní fotografii je egyptské údolí Qasm al Wahát.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: