Jeden prsten přečte vše, slova do vět sváže

Prototyp FingerReader, který byl navíc vyroben s pomocí 3D tisku, je vybaven malou kamerou, která snímá text. A počítačem generovaný hlas čte slova. Rychlost se dá kontrolovat pohybem prstů, které vyhodnocuje speciální software.

„V „prstenu“ jsou i vibrační motorky, které čtenáře upozorní, pokud se náhle vychýlí z toku textu,“ uvedl Roy Shilkrot, který zařízení dále vyvíjí.

Slepí lidé běžně narážejí nejen na hmotné překážky, ale možnost přečíst si třeba menu v restauraci, nebo jakékoli jiné tištěné informace je pro ně k nezaplacení. FingerReader má být ovšem levný a dostupný.

„Když přijdu do ordinace, mohu si přečíst například i to, co je uvedeno ve formulářích, než je podepíší,“ pochvaluje si funkce nového zařízení dvaašedesátiletý Jerry Berrier,, který se narodil slepý. Na trhu jsou sice již delší dobu optická zařízení schopná rozeznat písmena a poskládat souvislý text. Nicméně žádné nedokázalo číst v reálném čase.

Používání prstu k navigaci textem je přitom pro nevidomé i lidi s vadou zraku přirozené. Vylepšování softwaru spojené s experimentováním pro lepší funkce FingerReaderu zabralo tři roky. Systém si poradí s tabulkami, novinami, knihami i plakáty, problém mu však dělají lesklé monitory.

Cena zařízení a aplikace se zatím nedá odhadnout. Potenciální trh uživatelů jen v USA však podle agentury AP představuje přes 11 milionů lidí.