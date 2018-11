Kolem Země proletí kometa století. Bude jasnější než Měsíc v úplňku

Nedávno objevená kometa ISON, která letos na podzim proletí kolem Země, bude podle odhadu vědců zářit jasněji než Měsíc v úplňku a na obloze bude viditelná i pouhým okem.

O kometě už jsme psali: K Zemi směřuje jedna z nejjasnějších komet za desetiletí

Velkou podívanou si ale lidé užijí pouze za předpokladu, že se kometa během své pouti směrem ke Slunci nerozpadne. Agentuře Reuters to řekl astronom Donald Yeomans z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).

Kdy ji uvidíme?

Kometa se má podle výpočtů přiblížit na 1,9 milionu kilometrů ke Slunci a tohoto bodu dosáhne 28. listopadu 2013. Na obloze ale bude viditelná od října 2013 do ledna 2014. Kometa prý bude mít velmi dlouhý prachový ohon a díky její vysoké jasnosti ji zřejmě bude možné pozorovat i ve dne. Vědci však stále počítají i s tím, že se vesmírný objekt rozpadne, jako se stalo už mnohokrát v minulosti.

Kometu objevili ruští amatérští astronomové Vitalij Něvskij a Arťom Novičonok na CCD snímcích pořízených reflektorem projektu International Scientific Optical Network (ISON) na observatoři poblíž ruského Kislovodsku nad ránem 21. září 2012. Jejich objev potvrdila pozorování astronomů v USA. Kometa dostala označení C/2012 S1 (ISON), a jmenuje se tedy netradičně podle zkratky projektu a ne podle svých objevitelů.

Její dráha je velmi podobná dráze komety, která kolem Země proletěla v roce 1680 a která byla taktéž viditelná i za dne. Vědci dokonce spekulují, že tyto dvě komety mohou pocházet z jednoho mateřského tělesa.

Podívejte se na časosběrné video, zachycující podobné představení, jaké můžeme od ISONu očekávat - kometu Lovejoy z prosince 2011 nad Andami v Latinské Americe:

Dva scénáře

Průlet komety kolem Slunce podle serveru Astro.cz ukáže, jaký bude osud vlasatice:

První variantou je, že svůj průlet přežije a hned zkraje prosince vytvoří na večerní i ranní obloze pozoruhodné představení velmi podobné tomu, jaké před rokem v prosinci předvedla na jižní polokouli kometa Lovejoy (viz video nahoře). Nejdříve bude vidět jen chvost - za soumraku a pak před rozedněním. Později ji ale uvidíme v celé její kráse. Nejblíž ji budeme mít 27. prosince 2013 ve vzdálenosti jen 0,4 AU.

Dalším scénářem by byla smrt komety. Rozdrolené jádro ale může psát další scénář - a o něm toho víme ještě mnohem méně než o samotné kometě.

Příští rok uvidíme hned dvě

V příštím roce bude možné pozorovat hned dvě komety. V březnu by se na obloze měla objevit kometa Panstarrs (C/2011 L4), která by měla být viditelná dalekohledy. Její jasnost by měla být podobná jako u vlasatice Hale-Bopp, která kolem Země letěla v roce 1997.

Ilustr. foto: Thinkstock

