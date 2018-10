Lajkování na Facebooku odhaluje soukromé údaje, zjistila studie

Vědci sestavili algoritmus, který využívá veřejně přístupné "lajky" na Facebooku k sestavení osobních profilů. Jejich matematické modely byly z 88 procent úspěšné, pokud šlo o rozlišení mužů od žen, a na 95 procent přesné při zjištění, zda jde o bílého Američana či Afroameričana.

Facebook způsobuje depresi a izolaci. Tvrdí to nová studie. A jak jste na tom vy?

Dále pak byli odborníci schopni určit takové informace, jako je sexuální orientace uživatele, zda je závislý na nějaké návykové látce, a dokonce zda jsou jeho či její rodiče rozvedení. Podobné údaje mohou být použity při reklamě a marketingu, ale zároveň mohou uživatele vyděsit zjištěním, jak mnoho toho o sobě prozrazují, aniž by to tušili nebo chtěli.

Tisíce palců nahoru vás odhalí

"Je velmi snadné kliknout na palec nahoru, je to svůdné," řekl David Stillwell, který se na výzkumu Cambridgeské univerzity a firmy Microsoft podílel. "Ale člověk si neuvědomuje, že během let se všechny tyhle 'lajky' sbírají proti němu," dodal. Ke studii byla podle jeho slov použita data z Facebooku, ale podobné profily je možné vytvořit s využitím dalších digitálních údajů dostupných na světové počítačové síti včetně výsledků vyhledávání či e-mailové aktivity.

FOTO: Thinkstock

Studie posuzovala 8 000 uživatelů Facebooku, kteří dali k dispozici své "lajky", demografické profily a výsledky psychometrických testů. Zatímco některé výsledky byly zjevné - demokraté dali palec nahoru Bílému domu, zatímco republikáni Georgi Bushovi - jiné nebyly tak přímočaré.

Extroverti dávali přednost herečce a zpěvačce Jennifer Lopezové, zatímco introverti tíhli k filmu Temný rytíř. Ti, kdo chtějí být "umělečtí a liberální", udělili palec nahoru zpěvákovi Leonardu Cohenovi a spisovateli Oscaru Wildeovi, zatímco konzervativci dávali přednost závodům Nascar a filmu Příšerná tchyně.

Velký bratr je všude

Homosexuální orientace se nepoznala podle toho, že by dotyční klikali na servery o homosexuálních svazcích, ale díky jejich preferencím v hudbě či televizních pořadech. Křesťany a muslimy se studii podařilo správně rozlišit v 82 procentech a slušná úspěšnost byla dosažena i v případě vztahového stavu a závislostí - 65 až 73 procent.

Lidé s vyšším IQ častěji dávali palec nahoru televizním pořadům, jako je The Colbert Report, či filmům Kmotr nebo Jako zabít ptáčka. Ti s nižším IQ dávali přednost motocyklům Harley Davidson či Bretu Michaelsovi z rockové kapely Poison.

Tato zpráva přichází v době intenzivních diskusí o online soukromí a o tom, zda jsou si uživatelé vědomi, kolik údajů se o nich na síti sbírá. Studii zveřejnil list Proceedings of the National Academy of Sciences. Pro lehký náhled do svého výzkumu vytvořili vědci facebookovou aplikaci Jste to, co lajkujete, kterou si uživatelé mohou sami vyzkoušet.

Úvodní obrázek: Thinkstock

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: