Nejdražší káva světa pochází z výkalů šelmy podobné kryse. Za hrníček dáte tisícovku

Kdo ochutná kávu nazvanou Kopi Luwak a chvíli je převálí po jazyce, okamžitě pozná, že je výjimečná. Má velmi kořeněnou chuť s lehkými tóny čokolády a karamelu – pro Evropany vlastně dost nepříjemnou. Je to jedna z nejdražších káv světa, kilogram stojí asi 600 dolarů, nejdražší vietnamská varianta však přijde až na 6600 dolarů za kilogram.

Pokud si chtějí lidé tuto kávu opravdu vychutnat, neměli by se moc zajímat o její původ. Kopi Luwak se totiž vyrábí z výkalů kunovité šelmy cibetky. Káva se vyrábí v Indonésii a na Filipínách, kde cibetky hojně žijí v přírodě. Mezi jejich potravu patří nejen malí savci a hmyz, ale také tropické ovoce. A káva.

Od tlamičky ke konečníku

Kávová zrnka projdou díky tvrdému obalu trávícím traktem cibetek prakticky nepoškozená – zrnka kávy pak domorodci nacházejí v hromádkách trusu těchto šelmiček. Po nich pak pátrá spousta domorodců, kteří pak peckovice prodávají prostředníkům. Po odstranění obalu zbudou klasická kávová zrna – ale s velmi typickou chutí.

Tato káva se začala prodávat na konci 19. století. Její objev údajně souvisel s tím, že holandští majitelé plantáží zakazovali domorodcům, aby kávu požívali. Důmyslní domorodci však našli způsob, jak zákaz obejít – používali kávu z cibetčího trusu, tedy něco, co by „slušný Evropan“ nikdy nevzal do úst.

Cibetky v přírodě i zoo

Právě způsob získávání kávy může za její astronomickou cenu. Cibetky jsou sice poměrně rozšířené a dají se bez problémů chovat i v zajetí – ale odmítají v něm kávová zrnka polykat. Podle serveru Economist se jedná o budoucí zlatý důl; kdo odhalí způsob, jak cibetky přimět žrát kávu, vydělá obrovský balík peněz. Možná ale připraví o práci většinu domorodců na ostrově Sulawesi – právě ten je totiž dnes místem, odkud pochází většina zrnek kávy Kopi Luwak.

A v čem je ono tajemství vnitřností cibetky? Protože je tato káva tak drahá, objevily se už vědecké studie, které se pokusily odhalit její tajemství. A v ideálním případě ho laboratorně napodobit. Zpočátku se pracovalo s hypotézou, že cibetky si vybírají jen ta nejlepší zrnka kávy a provádějí tak jakýsi gastronomický předvýběr. Až v 80. letech 20. století však kanadští chemici přišli na to, že v žaludku cibetky dochází při trávení k obdobě fermentace.

To znamená, že bakterie a další mikroorganismy přeměňují za pomoci enzymů biologické látky na jiné. Mění jejich vlastnosti – v případě kávy Kopi Luwak z ní odebírají hořké látky.

Od konce 19. století, kdy byla káva uvedena na trh, vznikaly pokusy chovat cibetku v zajetí, a pokusit se tak o jakousi velkovýrobu, ale cibetky se v zajetí odmítají kávou živit. Proto je stále produkce této kávy stále nízká a ceny tak vysoké.

