Nejhorší lidožrouti v dějinách: Zdivočelí lvi z Njombe zmasakrovali 1500 lidí

Domorodci se jich tak báli, že o nich odmítali mluvit.

Lidé žijící na území dnešní Tanzanie na tom byli ve 30. letech 20. století špatně. Zemi vládli Britové, marně se bojovalo se spavou nemocí i malárií. A do to lvi. Roku 1932 se u města Njobe usadila smečka lvů, kteří přišli na chuť lidskému masu. Během 15 let zabili nejméně 1500 lidí, některé prameny však uvádějí až 2000 mrtvých.

Za chování lvů mohla s nejvyšší pravděpodobností britská koloniální správa. Ta se na počátku 30. let rozhodla, že sníží počet divoce žijících zvířat ve volné přírodě. Zebry, žirafy a pakoně totiž spotřebovávali trávu skotu – a tím ochuzovali Brity o peníze. Jenže když lvi přišli o přirozený zdroj potravy, našli si velmi rychle náhradní. Chudí domorodci žijící prakticky beze zbraní v polorozpadlých chýších byli pro vyhladovělé lvy snadnou kořistí. Smečka lovila společně, během let si vypracovala postupy, jak lidi zaskočit a překvapit.

Brit proti lvům

Přibližně třicetičlenná smečka na rozdíl od jiných lvů lovila převážně odpoledne. Během noci, což je nejčastější doba lvích útoků, se přesunovali krajem k dalším vesnicím. Útočili bleskově: na kraji vesnice nebo na poli strhli k zemi člověka a pak ho odtáhli pryč od ostatních. Než stačili vesničané zareagovat, byli lvi pryč i s kořistí. A znovu se vrátili až za několik týdnů, kdy vesničané polevili v obezřetnosti. Mezitím táhli krajem a zabíjeli v jiných osadách…

Domorodí obyvatelé byli ze lvů natolik vyděšení a zoufalí, že požádali o pomoc jinak nenáviděné Brity. Ti proti smečce lidožroutů vyslali jediného muže, tehdy známého lovce Georgie Rushbyho. Trvalo mu to několik měsíců, ale pak pochopil uvažování lvů, naučil se jejich způsob lovu a pak jich část postřílel. Zbytek lvů se rozprchl do savany. Během lovu narazil Rushby legendu, která dávala řádění lvů ještě jiný, hlubší smysl.

Mohla za to magie?

Domorodci si vyprávěli, že za řáděním smečky stojí magie. Podle této zkazky měl chuť na lidské maso lvům přičarovat muž jménem Matamula Mangera. Tento domorodý šaman byl vyhnán ze svého kmene. Jako pomstu proti všem lidem lvy posedl a ovládal. Černoši se lvů báli natolik, že o nich omítali byť jen promluvit – už jen to prý mohlo zabijáky přilákat k jejich vesnici. Ani poté, co Rushby lvy pozabíjel, nevěřili domorodci, že je řádění konec; uklidnilo je teprve to, že kmenový vůdce zlovolného šamana omilostnil a dovolil mu zaujmout jeho místo.

Ale zpět od legend k realitě. Tento útok se považuje za vůbec nejhorší řádění lidožravých zvířat v dějinách. Je mimořádný také v tom, kolik zvířat se jej účastnilo i tím, jak dlouho trval. Podle dobového britského tisku to tehdy v okolí Njombe vypadalo, jako by příroda vyhlásila lidem válku…

