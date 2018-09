Nejmenší známou mouchu objevili v Thajsku. Měří neuvěřitelných 0,4 milimetru

Nejmenší známou mouchu na světě objevili vědci v Thajsku. Měří pouhých 0,4 milimetru. Je tak asi patnáctkrát menší než známá moucha domácí. O objevu publikovaném v časopise Annals of the Entomological Society of America dnes informovala agentura DPA.

Malá moucha s velkými schopnostmi

Euryplatea nanaknihali, což je odborný název tohoto nového rekordmana v hmyzí říši, však i přes svou drobnost představuje patrně velký problém pro mravence. Euryplatea nanaknihali patří do čeledi Phoridae, stejně jako řada dalších druhů, jejichž larvy parazitují v mravencích a postupně je připraví o hlavu.

Tým amerického vědce Briana Browna z přírodovědeckého muzea v Los Angeles prý sice ještě nepozoroval, že by nově objevená muška některého mravence přímo usmrtila, ale pokládají to za velmi pravděpodobné.

"Předpokládalo se, že menší druhy mravenců jsou od útoků (těchto parazitů) uchráněny, protože pro až tři milimetry velké mouchy je fyzicky nemožné, aby se vyvíjely v relativně malých hlavičkách mravenců," konstatoval Brown. Objev jeho týmu však ukazuje, že ani ti nejmenší mravenci zřejmě nejsou tohoto typu parazitismu ušetřeni.

ILUSTRAČNÍ FOTO: Moucha domácí

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: