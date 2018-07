NG doporučuje: Ty nejlepší on-liny kurzy na prestižních univerzitách. ZADARMO!

Harvard, Stanford, Yale, MIT – univerzity, o kterých se i Čechovi s nadprůměrným platem může jen zdát. Ale právě tyto školy mají nejlepší on-liny kurzy, kterých se může zúčastnit úplně každý. A obory, které se v nich přednášejí, patří k těm nejzajímavějším. Na co byste měli chuť vy?

10. Darwinovo dědictví

Kde: Stanford

Vyučuje: Tým učitelů ze Stanfordu; experti na biologie, antropologii i náboženství

Dostupné přes: YouTube | iTunes U Video

Popis kurzu: Darwinova kniha „O původu druhů“ (1859) zcela změnila způsob, jakým vnímáme svět. Evoluční teorie nám otevřela novou perspektivu, jak chápeme svět a život kolem sebe. Darwin jako první vědec ukázal, že k vysvětlení přírodních zákonů není třeba žádné vyšší moci, že procesy se dají pochopit studiem chování živých tvorů. Nyní, o 150 let později, otevírá Stanford kurz, ve kterém experti z řady oborů vysvětlují, jaký měl a má Darwin dopad na jejich obory.

9. Astrobiologie a výzkum vesmíru

Kde: Stanford

Vyučuje: Lynn Rotschildová a hostující učitelé jako např. Seth Shostak ze SETI

Dostupné přes: YouTube | iTunes U Video

Popis kurzu: Astrobiologie si klade otázky „Odkud pocházíme“, „Jsme ve vesmíru sami?“ a podobné. Tento kurz vás naučí, jak na ně odpovídá věda v podání těch na její špičce.

8. Základy fyziky

Kde: UC Berkeley

Vyučuje: Steven Edward Boggs

Dostupné přes: iTunes U Video

Popis kurzu: Jedinečnou možnost porozumět základům současné fyziky nabízí kurz Descriptive Introduction to Physics. A to tak jednoduše, aby nebylo třeba znalostí vysokoškolské fyziky. V kurze se seznámíte se základními i pokročilejšími pojmy a koncepty teorie relativity a kvantové teorie. Pochopíte, co je to radioaktivita, jak fungují lasery i co jsou superstrany.

7. Astronomie 001

Kde: Penn State University

Vyučuje: Scott Miller, Mercedes Richards a Stephen Redman

Dostupné přes: YouTube | iTunes U Video

Popis kurzu: „Astronomy 001, Section 005“, jak zní originální název tohoto kurzu, je kompletní internetový seminář plný prezentací, interaktivních médií a videa. Je v něm zahrnuto vše, co se týká dějin astronomie – od pravěkých počátků, kdy se lidé snažili pochopit, co jen to nad jejich hlavami visí, až po ty nejnovější objevy týkající se hranic vesmíru, temné hmoty a další vědecké záhady.

6. Vědy o zemi a planetách

Kde: UC Berkeley

Vyučuje: Richard Allen

Dostupné přes: YouTube | iTunes U Video

Popis kurzu: V kurzu nazvaném Earth and Planetary Sciences se můžete naučit základy seizmologie, geologie a tektoniky a pochopíte, jak fungují zemětřesení. Všechna témata jsou bohužel vysvětlována na příkladech z Kalifornie.

5. Hranice biomedicínského výzkumu

Kde: Yale

Vyučuje: W. Mark Saltzman

Dostupné přes: YouTube | iTunes U Video

Popis kurzu: Výukový kurz jménem Frontiers of Biomedical Engineering vás seznámí s konceptem biomedicínckého inženýrství a jeho spojením s medicínou. Jde o základ do obou oborů – medicíny i techniky. Výklad je doplněn případovými studiemi vývoje léků, ochrany patentů a také zákonů, které se těmto oborům věnují.

4. Poznejte poznávání

Kde: UC Berkeley

Vyučuje: Richard Ivry

Dostupné přes: iTunes U video

Popis kurzu: Tento kurz pojmenovaný Cognitive Science prozkoumává výzkum věnující se poznávání, zejména po neurobiologické stránce. Materiály pokrývají tak širokou oblast, jako jsou případy pacientů s poškozeným mozkem, neurofyziologický výzkum zvířat a také studie normálních poznávacích procesů zdravých lidí. Seznámíte se i s tím, jak fungují magnetická rezonance, elektroencefalograf a další přístroje určené pro zkoumání mozku.



3. Hranice vesmíru otevřeny

Kde: Yale

Vyučuje: Charles Bailyn

Dostupné přes: YouTube | iTunes U Video

Popis kurzu: Tento kurz (Frontiers and Controversies in Astrophysics) se zaměřuje na tři hlavní oblasti, kde dnes poznání prochází prudkým vývojem. Jde o planety mimo naši sluneční soustavu, černé díry a temnou energii. Největší pozornost se věnuje těm nejnovějším poznatkům – což je v oboru, kde přicházejí revoluční objevy co čtvrt roku, nutností. Lektoři však zkoumají nejen to, co už je známé, ale poodhalí i to, na co se bude pozornost fyziků, matematiků a astronomů v těchto oborech upírat v nejbližší budoucnosti.

2. Věda, magie, náboženství

Kde: UCLA

Vyučuje: Courtenay Raia

Dostupné přes: YouTube | iTunes U Video

Popis kurzu: Professor Courtenay Raia v kurzu nazvaném Science, Magic and Religion představí, jak se během staletí vyvíjel vztah vědy a náboženství. Ukáže, jak věda přebírala témata, jež až do 17. století byla hájemstvím magie. Prozkoumá i problém, jak vznikly moderní magické představy a jaký mají vliv na současnou politiku. Mezi tématy, která by mohla zaujmout i české účastníky, je analýza toho, jak fungovaly totalitní vědy v komunistických režimech.

1. Behaviorální biologie

Kde: MIT

Vyučuje: Gerland Schneider

Dostupné přes: iTunes U Audio

Popis kurzu: Většina principů evoluce se dá vysvětlit na zvířatech. A právě to dělá kurz Animal Behavior, který přináší slavná univerzita MIT. Začíná vysvětlením základních pojmů a principů věd jako jsou etologie a komparativních věd. Na základě chování zvířat se vysvětluje i lidské chování a jeho příčiny.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: