Průhledné letadlo budoucnosti. Lidé v něm vdechují vitamíny

Plášť letadla není obyčejný, nečekejte něco tak banálního jako slitinu ani kompozitní materiál, ale organický obal, který podle potřeby mění nejen barvu, ale i prostupnosti světla a může být i zcela průhledný a nabídnout pasažérům panoramatický pohled na nebe.

Průhledný plášť podepírá speciální žebroví, které podle Airbusu napodobuje kosti ptáků. Organický plášť pak kromě optických vlastností kontroluje a reaguje na teplotu vzduchu.

Přizpůsobivá křesla

Pohodlná sedadla, rozmístěná po dvou a nikoli už po třech vedle sebe, mají kolem sebe dostatek místa a automaticky se natáčejí za světlem. Sedadla pak nabízejí nejen pohodlí, ale zároveň sbírají energii - teplo - vyzařované pasažéry a využívají jej k dobíjení energie pro světla a audio-vizuální systém, který na křesle nabízí každému pasažérovi zábavu podle vlastního výběru, ať již jde o televizi, hry nebo internet.

Sedadlo se pak umí přizpůsobit různým postavám i pozicím, které cestující při letu zaujme. A nejen to, pokud nebude let plně obsazen, prázdná sedadla se sama složí a zvětší rozestupy obsazených pro větší pohodlí pasažérů.

Místo dnešních tříd - economy, business a první třídy - má být letadlo rozděleno pouze do zón, které si budou pasažéři vybírat podle druhu zábavy, kterému dávají přednost. Relaxační zóna je tak v konceptu umístěna vepředu a pracovní vzadu. Navzájem je odděluje zóna zábavy, kde sportovně založení cestující mohou například trénovat svůj golfový švih na virtuálním trenažeru.

Aromaterapie i golf

V odpočinkové zóně se pasažér má pohodlně usadit a vdechovat vzduch sycený antioxidanty a vitamíny, dopřát si může i aromaterapii a akupresuru. Server CNet ovšem k této možnosti sarkastický poznamenává: Jen aby to nemělo následky v okamžicích, kdy sebou letadlo divně cukne.

Koncept, který chce Airbus představit příští týden na Pařížském aerosalónu je zatím povětšinou jen snem, naznačení, kudy se bude ubírat vývoj letadel. Je to nicméně předpověď, která se nemusí vyplnit stejně jako čtyřicet let staré vize, které předpokládaly, že někdy kolem roku 2000 nahradí osobní automobily vznášedla.

Samotný Airbus také zatím nemá k dispozici materiály, z nichž by se mělo letadlo budoucnosti skládat. Především organický plášť z nastavitelnou průhledností a termoregulací je hudbou budoucnosti. Asi jedinou dostupnou technologií, která má být na postavení letadla použita je tak prostorový tisk ( 3D print) do jehož rozvoje nyní Airbus značně investuje.

Komentátoři oceňují zveřejněné prvky letounu budoucnosti, ale poněkud pochybují, zda opravdu něco takového za 40 let vzlétne. Pokud si odmyslíme stupidní virtuální golf, tak jak poznamenává The Wall Street Journal sny konstruktérů letadel o prostoru a pohodlí pro cestující, vnímají letecké společnosti jako plýtvání prostorem.

Teprve čas ukáže, zda zvítězí tento komfortní projekt, nebo se prosadí mnohem prostorově efektivnější koncept společnosti RyanAir. Ten totiž nepočítá se sedadly, ale s mnohem úspornějšími místy na stání - obdobou polstrovaných opěrek v nových městských autobusech, ovšem dovybavených pohodlnými opěrkami na ruce ve výši loktů, které by měly být alespoň nastavitelné.

