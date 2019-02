Ryby zápasnice mají násilnickou povahu. Byly vyšlechtěny k boji

Ryby bojovnice (ryby čeledi guramovití neboli Osphronemidae) jsou ryby, které vykazují vlastnosti obvykle spojované s úplně jinými zvířaty. Říká se jim také betta závojová, bojovnice křivoploutvá, bojovnice obecná, bojovnice peřestá, bojovnice siamská, bojovnice závojová a všechny se v angličtině "schovávají" pod jménem Siamese fighting fish (angl. siamské bojové rybky).

Agresivita pod vodou

Tyto ryby byly vyšlechtěny tak, aby vynikla jejich agresivní povaha. Dospělí samci těchto sladkovodních paprskoploutvých ryb jsou mezi sebou velmi nesnášenliví. Původně rybky žily v řece Mekong v jihovýchodní Asii. Na to, jak jsou agresivní, nejsou vůbec veliké - dorůstají jen několika centimetrů. Patří mezi tzv. pěnové bojovnice - samečci totiž staví svým potomkům pěnová hnízda.

Jejich bojovnost je pověstná a v Thajsku a dalších asijských zemích je jejich agresivita podporována šlechtěním. Jsou chovány pro tradiční rybí zápasy, které jsou docela slušným byznysem.

Podívejte se na rybí zápas na video National Geographic:

Fascinují vědu

V psychologických studiích jsou bojovnice pestré používány jako modelový organismus pro studium agresivního chování.

Vědci se snažili odhalit, jak tyto rybky uchovávají energii při vyčerpávajících bojích. A nyní přišli s tím, že tyto zápasnice při boji nad vodou "lapají po vzduchu", aby vydržely déle bojovat. Dokážou tedy získávat kyslík jak z vody, tak ze vzduchu. Jejich zvláštností je totiž schopnost dýchat nad vodou - slouží jim k tomu nadžeberní orgán (tzv. labyrint).

"Zdá se, že kapacita jejich menších žaber nemůže při vyčerpávajícícm zápase stačit. Malé žábry mají kvůli životu v málo okysličené vodě. Kyslík musí doplňovat i během zápasů," vysvětluje doktor Steven Portugal v Royal Veterinary College v Londýně. Právě on se na výzkumu spolu s University of Queensland podílel. Výsledky studie byly publikovány v odborném časopise Comparative Biology and Physiology Part A.