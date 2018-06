Superprotézy zachraňují zvířatům život. Mají je orli i delfíni

Kůň s umělou nohou, delfín s protézou zadní ploutve. Není to výstřelek naší občas hodně absurdní doby, ale záležitost, která pomáhá lidem. Většinou si na nich lékaři zkouší nové postupy, které by se u lidí báli použít. Zlepšení to přináší lidem i zvířatům.

Molly s umělou nohou

Klisna Molly přišla o přední nohu poté, co ji pokousal pitbull. Protože je Molly velmi vzácná a drahá, veterináři se rozhodli zachránit jí život. Její první protéza byla vyrobená z akrylu, hliníku a laminátu. Náhradu přijala velmi kladně, od té doby vystřídala dalších pět protéz a žije velmi spokojeně na ranči ve městě St. Rose (Louisiana).

Protézu, kterou používá teď, vyrobili metodou osseointegrace. Protéza tedy není připojená k povrchu končetiny, jak je zvykem, ale rovnou ke kosti. Ukazuje se, že u čtvernožců je to lepší řešení – váha zvířete se tak lépe rozkládá. Samotná protéza pro tak velká zvířata, jako jsou koně, totiž může vážit až 500 kilogramů.

Winter, delfín s protetickou ploutví

Delfíní samice Winter se před pěti lety zapletla do sítě na lovení krabů. Rybářům se ji sice podařilo zachránit, ale o zadní ploutev přišla. Dnes žije v Clearwater Marine Aquarium na Floridě a plave skoro stejně dobře jako dříve. Dokáže to díky tomu, že jí špičkoví lékaři vyrobili jedinečnou protézu.

Na tomto projektu se spojili lékaři, chemici a inženýři – výsledkem je protéza vyrobená z termoplastického elastomeru. Byla vyrobená podle původní podoby ocasu, kterou biologové rekonstruovali díky počítačovému modelu delfínice. Jde o jakousi pružnou ponožku, která se dá nasadit na pahýl, který Winter zbyl z ocasu. Tento materiál, vyrobený původně jen pro delfína, se dnes začíná využívat už i u lidí. Je méně agresivní než standardní materiály a hodí se zejména pro sportovce s amputovanou končetinou. Ti se potýkají se stejným problémem jako delfíni – místo, kde je protéza připevněná ke kůži, bývá často vlhké a klasické protézy pak špatně drží…

Penny, podej protézu!

O přední packu přišla Penny kvůli rakovině kosti. Šest měsíců po operaci však dostala experimentální protézu vyvinutou na North Carolina State University. Přestože psi dokáží běhat i se třemi nohami, komfort s protézou je pro Penny nesrovnatelný.

Tato protetická pomůcka vypadá velmi odlišně od normální psí nohy, přesto funguje velmi podobně. Na první pohled je dopředu vyklenutá protéza dost podivná, ale díky tomuto tvaru může fenka vlkodava běhat bezpečně i po schodech. Současně působí jako pružina, která absorbuje nárazy, pokud pes běhá po tvrdém povrchu. Právě studie tvarů byla při vývoji této protézy nejdůležitější – mohla by ukázat, jakou cestou se mají ubírat lidské protézy.

Chrisie, jeřáb s umělou základnou

Veterinářka Lee Foxová z Floridy zabíjela jeřáby. Musela je v rámci svého povolání utrácet velmi často, protože tito ptáci jsou snadno zranitelní a na úrazy takřka vždy umírají. Když dostala za úkol uspat samici jeřába, které přerazil nohu fotbalový míč, rozhodla se dát tomuto ptákovi šanci.

Vybavila jeřába prozatímní protézou vlastní výroby a mezitím pátrala, kdo by dokázal navrhnout opravdu dokonalou náhražku. Nakonec našla Kevina Carolla – muže, který je autorem protézy pro delfínici Winter. Tento specialista si nechal vyrobit odlitek druhé nohy jeřába a podle něj vyrobil další protézu, která ho proslavila. Jeřábnice Chrisie žije dodnes v rezervaci Save Our Seabirds v Sarasotě.

Beauty, orlice s titanovým zobákem

Roku 2005 našli na Aljašce orlici, které neznámý lovec ustřelil kus zobáku. Pták byl zcela vyčerpaný a hladový – bez zobáku nebyl schopný ulovit si sebemenší kořist. Protože je tento druh orla symbolem Ameriky, dostalo se samici později pojmenovanému Beauty té nejlepší péče.

Tým biologů a protetiků pro ni vyrobil náhradní zobák z titanu. Vyrobila ho společnost Boeing – kromě toho, že dělá letadla, vyrábí také špičkové náhradní končetiny a umělé klouby. Lehký a současně pevný materiál umožnil, aby Beauty pila i přijímala potravu jako docela normální orel – jen už nikdy nesmí do přírody. Zobák v ceně několika tisíc dolarů by byl pro lovce příliš lákavou kořistí…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: