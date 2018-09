Týden ve fotografii: nejzajímavější obrázky uplynulých 7 dní

Vždy v neděli vám přinášíme výběr nejlepších fotografií uplynulého týdne. Měla by to být především neobvyklá témata, o kterých se v médiích nepsalo – a která se někomu podařilo zajímavých nebo netradičním způsobem vyfotografovat.

Pondělí: Veverka v letu

Veverka je na fotografii zachycena při své nejpřirozenější činnosti - skákání. V tom jí pomáhá její největší chlouba - huňatý ocásek. Slouží jí také jako pokrývka při spánku. Na snímku je veverka v parku ve Varšavě.

Úterý: Trochu jiné divadlo

Vězni z věznice Arad v západním Rumunsku hrají divadlo. Snímek zachycuje jedno z jejich představení na festivalu Multi Art Penitentiary v Bukurešti. Festival je pořádán s podporou Nizozemského království a koná se v prestižním divadle Nottara.

Středa: Život mezi odpadky

Sběrač odpadků to v životě nemá lehké - musí se probírat tunami odpadů a z hromad vybírat plasty a pak je prodává továrnám, které odpadky recyklují. Fotografie zachycuje kanál v Jakartě v Indonésii. Chudí lidé ze slumů každé ráno vyrážejí na svých chatrných loďkách a hledají plastové předměty, aby si vydělali na základní obživu. O životní prostředí jim nejde, je to pro ně jediný způsob výdělku.

Čtvrtek: Oběť mamonu a víry

Snímek byl pořízen 22. listopadu v jihoafrické rezervaci Finfoot Lake a zachycuje děsivý, ale nijak výjimečný pohled do africké přírody. Smrt je tam přítomná na každém kroku. Tento případ je ale jiný - smrt tohoto zvířete byla zbytečná. Dle jihoafrických úřadů bylo zabito 588 nosorožců za tento rok a v rezervaci Finfoot Lake to bylo 8 jedinců - to je jedno z nejhorších čísel za poslední desetiletí. V Asii je stále silná poptávka po rozích, které mají mít údajně léčivé účinky. Nikdo to neprokázal, a i kdyby nějaké byly, není možné kvůli tomu vyhladit nosorožce.

Pátek: Psí máma

Fenka bílého švýcarského ovčáka jménem Talli pomáhá přežít osiřelým tygřím mláďatům. Neobvyklá mateřská láska vzplanula v Zoo Okťabrskij v ruské Soči. Tygří matka své potomky po porodu odmítla. To v zoologických zahradách nebývá výjimkou.

Sobota: Výprava do teplých krajin

Stěhovaví ptáci právě míjejí Caohai Natural Reserve v jihozápadní Číně. Nedávno sem za teplem přiletělo více než 40 000 ptáků. Bažiny a mokřady jsou přes zimu domovem vzácného jeřába černokrkého a dalších ohrožených druhů.

Neděle: Aerosoly z vesmíru

NASA představila model pomocí superpočítače Discover mapu aerosolů. Prach má červenou barvu, mořská sůl modrou a šedá barva označuje požáry a bílá sulfátové částice pocházející z vulkánlů a spalování fosilních paliv. Simulace světového počasí je přesná - její rozlišení se pohybuje od 10 do 3,5 kilometru.

FOTO: ČTK / NASA

