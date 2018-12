Tygr loví. Nejlepší (a drsná) VIDEA tygrů v akci

Pozor, většina následujících videí má velmi drsný obsah. Pokud vám vadí krev, násilí nebo by se u monitorů objevit děti, raději si je nepouštějte. Obsah videí je však stoprocentně reálný – tak to v přírodě holt chodí. Tvářit se, že jsou tygři milé přátelské kočky, by bylo lhaním.

Tygr vs. kráva

V Číně udělají pro turisty téměř cokoliv. S právy lidí ani zvířat si moc hlavu nelámou. Utrpení pro ně moc neznamená, hlavně když je zisk. Ale zase díky tomu máme úžasné video tygří smečky, která strhne krávu. Kopytník nemá sebemenší šanci:

Tygr vs. krokodýl

Tygřici jménem Machli miluje celá Indie. Žije v národním parku Ranthambore a proslavila nejen sebe, ale i celý park. Fotogenická samice se neskrývá před strážci parku ani návštěvníky – podařilo se ji tedy už mnohokrát vyfotit i nafilmovat. Na jednom videu dokázala, jak snadno si dokáže statný tygr poradit se čtyřmetrovým krokodýlem…

Tygr vs. slon

Říká se, že tygr se bojí jediného zvířete – slona. Většinou to funguje, ale neplatí to za všech okolností. Roku 2004 se lovci na slonech vydali do indického národního parku Kaziranga. Na hřbetech mohutných tlustokožců se cítili zcela bezpečně. Podívejte se, jak to dopadlo:

Tygr vs. srna

Tygr v pohádce Medvídek Pú se pohybuje hopsáním na ocase. Když se podíváte na opravdového tygra v pohybu, ideálně na zpomalené záběry, pochopíte, kde na to autor pohádky A.A. Milne přišel. V pohybech pruhované šelmy je opravdu něco téměř gumového… Na následujícím videu na to doplní stádo srn:

Tygr vs. člověk

Tygr je nebezpečný nejen zvířatům, ale také lidem. Přesvědčit se o tom mohl například ošetřovatel v thajské zoologické zahradě. Vešel do výběru bílých tygrů – a šelmy se na něj okamžitě vrhly:

